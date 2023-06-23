哈利波特東京影城開幕 闖斜角巷大探險

前往能找到霍格華茲所需一切的斜角巷，展開一場驚奇的探險。（圖：Klook提供）

位在日本 東京西部練馬區的「哈利波特 影城」16日開幕，亞洲地區忠粉無不引頸期盼，而在電影 「哈利波特」系列中飾演「跩哥馬份」的英國男星湯姆費爾頓（Tom Felton）、替哈利波特日語版主角哈利波特配音的日本聲優小野賢章，以及日本人氣女演員濱邊美波都現身開幕儀式。

全球最大的東京哈利波特影城開幕，飾演跩哥馬份的英國男星湯姆費爾頓（中間）到場參加剪綵儀式。（Getty Images）

日本雅虎新聞報導，在剪綵儀式上，來賓手持魔杖現身，小野賢章一喊咒語Alohomora時，綵帶不用剪刀就自動被剪斷。

「東京華納兄弟哈利波特影城」是日本第一座也是全球最大的哈利波特影城，占地3公頃，重現哈利波特的電影經典場景、展示電影中的小道具、服飾和特效製作等。

此外，Klook統整影城五大必逛重點。

1.三大經典場景：霍格華茲特快車、餐廳、斜角巷

逛完整個影城大概需要4個小時，影迷不但能跳上霍格華茲特快車，與可以穿牆抵達的9又3/4月台留下紀念，還可前往斜角巷，展開驚奇探險。

當打開大門進入霍格華茲餐廳時，四個學院的蛇、獾、獅子和老鷹形狀的火炬將映入眼簾，電影中的場彷彿活現眼前。

影城特別採用電影中常見的綠幕技術，讓影迷們騎上飛天掃帚，在霍格華茲城堡周圍翱翔。（圖：Klook提供）

2.東京獨有3大體驗：魁地奇比賽、霍格華茲肖像、The Great Wizarding Express

來到哈利波特影城，東京絕無僅有的體驗更不能錯過，像是能受邀觀看霍格華茲激烈的魁地奇比賽，為葛萊分多或史萊哲林加油，或來到霍格華茲大廳，化身為移動的肖像之一；還可以看到出現在電影「怪獸與鄧不利多的秘密」中的The Great Wizarding Express，火車的藝術風格設計與電影1930年代的背景相匹配，更能在車廂內親眼看到電影中使用的精緻服裝。

來到東京華納兄弟哈利波特影城，東京絕無僅有的體驗更不能錯過。（圖：Klook提供）

3.乘飛天掃帚 留下紀念照

東京哈利波特影城特別採用綠幕技術，讓影迷們騎上飛天掃帚，在霍格華茲城堡翱翔，捕捉金探子贏得比賽的同時，也能留下紀念照。

4.全球最大哈利波特商店

東京哈利波特影城販售高達7000多個周邊商品，許多只在日本獨家販賣。而商品的靈感來自斜角巷的蜂蜜公爵糖果店、奥利凡德魔杖商店等，從各式服裝飾品、糖果、玩偶到魔法杖一應俱全。

進入霍格華茲餐廳時，電影中的場景彷彿活現在眼前。（圖：Klook提供）

5.四大魔法主題餐廳 暢飲奶油啤酒

最令人眼睛一亮的，莫過於可以在露天陽台享用電影中最經典的奶油啤酒。（圖：Klook提供）

東京哈利波特影城擁有四大特色主題餐廳，無論是以哈利在火車上打開巧克力蛙為靈感的巧克力蛙咖啡廳，或是魔法世界為主題的英式下午茶咖啡廳，及充滿英式風味餐點的影城食堂，都別具特色。

最令人眼睛一亮的，莫過於可在露天陽台享用電影中最經典的奶油啤酒，讓旅客想像自己身處在哈利波特的奇幻世界中，透過美食喚起一幕幕對電影的美好記憶。