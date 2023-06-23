音近「搭666公車到地獄」 波蘭公車改編號

波蘭前往波羅的海沿岸城鎮海爾（Hel）的「666」路線公車長期以來一直深受遊客的歡迎，但因為一些基督徒保守派的抗議，公車公司已經宣布路線編號改為「669」。（路透）

波蘭前往波羅的海沿岸城鎮海爾（Hel）的「666」路線公車長期以來一直深受遊客的歡迎，但因為一些基督徒保守派的抗議，公車公司決定更動路線編號。

美聯社報導，基督徒保守派抗議原因在於「666」的路線號碼象徵著魔鬼搭公車前往一個發音聽起來像是英語「地獄」（Hell）的地方。當地的PKS Gdynia公車公司近日宣布，開往海爾的公車將不再使用「666」路線編號，並更動了最後一個號碼，將從24日開始以「669」路線營運。

https://twitter.com/AP_Oddities/status/1668997043744899074

來源：推特

當地新聞門戶網站Trojmiasto.pl報導，這條路線自2006年起以「666」的號碼營運，最初被當成地方笑談，隨後吸引了來自波蘭各地與國外的乘客，有些人搭乘這路公車只是為了說他們「搭了『666』公車去海爾（地獄）」。

天主教刊物《Fronda》多年來呼籲重新命名「666」路線，認為這樣帶有「撒旦的色彩」，而且「將永恆詛咒的事實以任何方式當有趣呈現簡直是愚蠢」。但令人遺憾的是，其實許多波蘭記者都被這個笑話逗樂，其中也不乏天主教媒體的記者。

據當地媒體報導，公車公司受到基督徒團體的壓力而採取行動。儘管這些團體推動了路線號碼的變更，但因應社會大眾對此事表達了強烈抗議，公車公司已經在考慮改回舊的路線號碼。