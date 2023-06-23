荷蘭海灘聖地費勒 嚴禁遊客「打野砲」

荷蘭西南部小鎮費勒禁止遊客在海灘上從事性行為。（取材自維基百科）

歐洲人最愛在風景優美的海灘曬日光浴，不過，荷蘭南部瓦爾赫倫島上的海灘聖地費勒（Veere）最近出現不少裸曬的遊客當眾進行不當性行為，讓人看得面紅耳赤，地方人士更擔心顏面掃地，為此，市政府打算立法，禁止遊客在海灘「打野砲」。

英國衛報報導，坐擁世界七大工程奇蹟「三角洲工程」的費勒，主要靠瀉湖美景與海灘風光的旅遊業為主要經濟來源，但各局處、地方組織近來持續收到排山倒海的客訴，為此市政府決定設立告示牌，警告遊客們注意自己的分寸。

費勒市府決定啟動「橘色太陽（orange sun）計畫」，因為市政當局、水務局、自然組織收到一連串民眾投訴，抱怨裸體遊客經常在海灘上性行為，因此市府從本月8日起在海灘上張貼了經過修改後的告示牌，警告遊客法律禁止在沙灘等公共場所從事性行為，同時表示將加強監控，以求防堵在自然保護區和海灘上進行的性愛活動。

費勒市長舒文納爾向英媒觀察家報投書，指海灘對當地是非常重要，必須保護不受破壞、不被其他遊客不良行為影響的區域，而禁止在保護區及海灘上發生性愛行為，是確保公共秩序與安全的重要一步。

市府除加強監控、設立圖像化告示牌，也祭出無事前警告，口頭強制執行策略。大多裸體主義組織都支持區分裸曬與室外裸愛的政策；不過，當地海灘餐廳業者維切特則不以為然，「要檢查的是在裡面點雞尾酒客人的證件，不是外面的那些活動」，並指有些人比起在室內，更喜歡在戶外打砲。