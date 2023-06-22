我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

泰男中頭獎70萬元 墓地席開200桌「謝鬼」還願

綜合報導
泰國一名男子中頭獎後，在墳地席開200桌「謝鬼」。(取材自臉書)
泰國一名男子中頭獎後，在墳地席開200桌「謝鬼」。(取材自臉書)

彩券爽中頭獎一夕致富，很多人會瘋狂消費，像是砸錢買名車、私人飛機以及豪宅，泰國一名頭獎得主幸運抱回2400萬泰銖（約70萬美元），竟決定在家鄉的墓地席開200桌「宴請鬼魂」表達謝意，也大方歡迎村民前來打包。

據泰國頭條新聞報導，春武里府（Trai Khunnathan）一位村民日前中了大獎後，按照當地習俗，在墓地裡擺席200桌，宴請鬼魂。52歲團膳業者阿南（Anan Bamrungpruek）透露，這位幸運得主前來委託，「他是依照當地習俗來還願的，因為他買彩券中獎了，也願意與村民、尤其清寒家庭分享」。

泰國一名男子中頭獎後，在墳地席開200桌「謝鬼」。(取材自臉書)
泰國一名男子中頭獎後，在墳地席開200桌「謝鬼」。(取材自臉書)

星洲日報報導，這次宴席菜色相當豐富，包括冷盤、炒飯、燉雞、炸肉排、泰式蒸魚、湯品及甜品等8道菜色。每桌要價1200泰銖（約35美元），200桌合計約24萬泰銖(約7000美元)。

對於透過這塊墓地發大財的幸運兒來說，回饋這裡的鬼魂已經成為傳統。去年當地也有2名女子中獎，並在中獎後依照習俗，花費30萬泰銖（約8700美元）在墓地設席，招待該墓地逾5000個墳墓墓主，不僅把墓地設計成日本庭園，還準備日式便當招待鬼魂。

泰國 日本

上一則

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

下一則

宏都拉斯女監暴動 幫派衝突至少41死7傷

延伸閱讀

烏難民避走比利時 花5歐元幸運刮中50萬歐元

烏難民避走比利時 花5歐元幸運刮中50萬歐元
紀念奴隸解放 法拉盛將首次舉辦六月節

紀念奴隸解放 法拉盛將首次舉辦六月節
144萬元兆彩彩券 托倫斯加油站賣出

144萬元兆彩彩券 托倫斯加油站賣出
網路代購彩券問題多 自己買最保險

網路代購彩券問題多 自己買最保險

熱門新聞

日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

2023-06-15 15:18
德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

2023-06-15 12:40
俄羅斯一名士兵比手勢向烏克蘭無人機投降。(截自WSJ影片)

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

2023-06-15 09:21
日本海關當局正在嚴格執行檢查黃金還有黃金製品的進口，加強貴金屬走私的反制措施。 （美聯社）

遊日本注意…華人常戴的這種飾品遭嚴查 「最好別帶」

2023-06-15 13:10
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
南韓網紅邊娥英慘遭棄屍。（取材自Instagram）

韓甜美網紅慘死柬埔寨「疑被酷刑拷問」生前最後畫面曝光

2023-06-15 03:30

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費