泰男中頭獎70萬元 墓地席開200桌「謝鬼」還願

泰國一名男子中頭獎後，在墳地席開200桌「謝鬼」。(取材自臉書)

彩券爽中頭獎一夕致富，很多人會瘋狂消費，像是砸錢買名車、私人飛機以及豪宅，泰國 一名頭獎得主幸運抱回2400萬泰銖（約70萬美元），竟決定在家鄉的墓地席開200桌「宴請鬼魂」表達謝意，也大方歡迎村民前來打包。

據泰國頭條新聞報導，春武里府（Trai Khunnathan）一位村民日前中了大獎後，按照當地習俗，在墓地裡擺席200桌，宴請鬼魂。52歲團膳業者阿南（Anan Bamrungpruek）透露，這位幸運得主前來委託，「他是依照當地習俗來還願的，因為他買彩券中獎了，也願意與村民、尤其清寒家庭分享」。

泰國一名男子中頭獎後，在墳地席開200桌「謝鬼」。(取材自臉書)

星洲日報報導，這次宴席菜色相當豐富，包括冷盤、炒飯、燉雞、炸肉排、泰式蒸魚、湯品及甜品等8道菜色。每桌要價1200泰銖（約35美元），200桌合計約24萬泰銖(約7000美元)。

對於透過這塊墓地發大財的幸運兒來說，回饋這裡的鬼魂已經成為傳統。去年當地也有2名女子中獎，並在中獎後依照習俗，花費30萬泰銖（約8700美元）在墓地設席，招待該墓地逾5000個墳墓墓主，不僅把墓地設計成日本 庭園，還準備日式便當招待鬼魂。