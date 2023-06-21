我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

加工動物屍體 老鼠鉛筆盒 男：只是想讓女友開心

聯合新聞網
德瓦尼做的都是奇怪的標本，其中一個就把老鼠做成鉛筆盒。(取材自TikTok)
德瓦尼做的都是奇怪的標本，其中一個就把老鼠做成鉛筆盒。(取材自TikTok)

一名男子為了獲取女友芳心，常做一些奇怪標本，這些標本不單是純欣賞，他會把動物的屍體組在其他物品上，讓它們變成鉛筆盒、娃娃和彈簧擺飾等，引來不少網友批評。

@worldaroundewe

#onthisday #1yearago

♬ original sound - WorldAroundEwe

來源：TikTok

據紐約郵報報導，28歲的德瓦尼（Jack Devaney）6年前開始製作標本，雖然這不是他的主業，但他有空時就會做標本拿到市集賣。他表示，因為女友喜歡他的標本，因此他就為了「打動女友」持續的製作標本。女友不只會跟他討論製作標本的新想法，也會陪他去市集賣標本，甚至買下他的新作品。

不過德瓦尼的標本並不是一般的標本，他會將這些動物的屍體跟物品結合再一起，做出看起來奇怪又「實用」的東西。他最知名的作品就是將老鼠的背部剖開黏上拉鍊，將標本做成「老鼠鉛筆盒」。不僅如此，這個老鼠鉛筆盒的屁股還被裝上削鉛筆機可以拿來削鉛筆。

雖然德瓦尼說自己是為了打動女友，加上想做出讓人「看了會笑」的東西才做標本，但他的作品卻是褒貶不一。有網友留言說看了很想買一個，但不少網友都認為德瓦尼的產品很殘忍，認為他的作法一點都不尊重這些死去的動物。

上一則

世界經濟論壇年度報告：東亞尚須189年才能達到男女平等

下一則

基輔：歐盟今年將訓練3萬名烏克蘭部隊

延伸閱讀

艾爾帕西諾83歲再當爸爸 29歲女友產下男嬰

艾爾帕西諾83歲再當爸爸 29歲女友產下男嬰
想讓女友開心…他將動物屍體做成「老鼠鉛筆盒」被罵翻

想讓女友開心…他將動物屍體做成「老鼠鉛筆盒」被罵翻
滅鼠失敗 巴黎要市民與老鼠共存

滅鼠失敗 巴黎要市民與老鼠共存
古人考試也瘋狂 清朝「作弊衣」用老鼠鬍鬚抄4萬多字

古人考試也瘋狂 清朝「作弊衣」用老鼠鬍鬚抄4萬多字

熱門新聞

日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

2023-06-15 15:18
德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

2023-06-15 12:40
俄羅斯一名士兵比手勢向烏克蘭無人機投降。(截自WSJ影片)

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

2023-06-15 09:21
日本海關當局正在嚴格執行檢查黃金還有黃金製品的進口，加強貴金屬走私的反制措施。 （美聯社）

遊日本注意…華人常戴的這種飾品遭嚴查 「最好別帶」

2023-06-15 13:10
南韓網紅邊娥英慘遭棄屍。（取材自Instagram）

韓甜美網紅慘死柬埔寨「疑被酷刑拷問」生前最後畫面曝光

2023-06-15 03:30
示意圖／ingimage

砸錢搭頭等艙卻痛苦11小時 他見航空公司回覆怒喊告

2023-06-14 16:34

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火