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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

繼承遺產投資致富 日男遇詐賠光百億日圓身家

（綜合報導）
一名曾擁有12億資產的日本男子，卻因為詐騙讓錢幾乎賠光。示意圖，非當事人及事物。(取材自ingimage)
一名曾擁有12億資產的日本男子，卻因為詐騙讓錢幾乎賠光。示意圖，非當事人及事物。(取材自ingimage)

現代詐騙頻傳，如果沒有提高警覺，那麼就算坐擁金山銀山，也可能落入圈套，被騙到身無分文。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名「yoshi（よし）」的男子，母親在他讀高中時去世，後來升上大學後，父親也撒手人寰。Yoshi突然一下子獲得父母繼承的4000萬日幣（約29萬美元）遺產。出於對經濟上的不安，讓yoshi開始學習怎麼投資

Yoshi不斷充實自我的投資知識，不只研讀了許多投資文章、書籍，也會參考名人的投資方法。結果，yoshi在虛擬貨幣市場大有斬獲，讓他財產一口氣增加到12億日圓（約850萬美元）左右。在龐大的資產當後盾下，讓他流連於東京六本木、西麻布的夜生活。原本25歲前都還沒有性經驗的他，一下子和300名以上的女性發生過關係。

然而，yoshi這時卻被介紹認識了一位「投資家」。對方宣稱只要花一個月，就能獲利1.5倍的金額，加上流利的口才，讓yoshi忍不住花了重本投資在他身上。結果後來才發現遭到詐騙，卡了上百億日圓的資金拿不回來。

失去資產的yoshi，最落魄時只能靠吃便宜的香蕉過活。雖然一度陷入什麼事都不想做的低潮，現在的他決定重新振作，想辦法活用過去和多位女性打交道的經驗，以「戀愛顧問」的方式東山再起，並訂下了賺回千萬日幣為目標，希望能從零開始，再度重啟人生另一個高峰。

投資 詐騙 虛擬貨幣

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