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英男清理岳父故居 發現百萬枚舊版1美分銅幣

（田思怡）
加州房地產經紀人雷耶斯去年幫妻子清理岳父生前位於洛杉磯的家時，在地下室的角落發現了超過100萬枚舊版的銅製一美分硬幣。（視頻截圖）
加州房地產經紀人雷耶斯去年幫妻子清理岳父生前位於洛杉磯的家時，在地下室的角落發現了超過100萬枚舊版的銅製一美分硬幣。（視頻截圖）

英國衛報報導，美國加州內陸帝國(Inland Empire)地區的房地產經紀人雷耶斯(John Reyes)去年幫妻子伊麗莎白(Elizabeth)清理岳父生前位於洛杉磯的家時，在地下室的角落發現了超過100萬枚舊版的銅製一美分硬幣，面值至少一萬美元，但可能價值超過100萬美元，不過必須從中找到稀有錢幣。

這家人認為岳父佛里茲(Fritz)的家曾經是一家提供住宿和早餐的小旅館。佛里茲和他的弟弟在這間房子住了幾十年，直到佛里茲去世，他的弟弟搬走。兄弟倆是德國移民。

這家人開始清理房子，希望能夠重新裝修，給下一代住。

雷耶斯告訴洛杉磯電視台KTLA，「他們保存了所有東西」。這家人先發現了用紙卷包著的零散一美分硬幣，之後找到幾十個裝滿舊版銅製硬幣的銀行錢袋，後來又找到幾十盒和幾箱硬幣。

雷耶斯說，「錢袋上的銀行名稱，我們沒聽過，已經不存在了」。

美國最早的一分錢硬幣是用純銅鑄造，美國鑄幣局在1943年改為鍍鋅的鋼，因為二次大戰需要銅。在1982年以前，一分錢硬幣的主要材質是鋅。

雷耶斯告訴洛杉磯時報，佛里茲可能在美國把一分錢從銅幣改成鋅之後，開始收集銅幣，「他們相信稀有金屬的價值」。

這家人估計銅幣值100萬美元，但問了幾家銀行都不願意收。他們將硬幣放上二手網站OfferUp，整批一起賣，出價2.5萬美元，但只有人願意買其中一部分。

銀行建議這家人在錢袋中尋找高價的稀有錢幣。雷耶斯說，「你聽說有人找到價值200萬美元的一分錢硬幣」。這家人擁有100萬次機會。

洛杉磯 加州 房地產

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