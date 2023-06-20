英男清理岳父故居 發現百萬枚舊版1美分銅幣
英國衛報報導，美國加州內陸帝國(Inland Empire)地區的房地產經紀人雷耶斯(John Reyes)去年幫妻子伊麗莎白(Elizabeth)清理岳父生前位於洛杉磯的家時，在地下室的角落發現了超過100萬枚舊版的銅製一美分硬幣，面值至少一萬美元，但可能價值超過100萬美元，不過必須從中找到稀有錢幣。
這家人認為岳父佛里茲(Fritz)的家曾經是一家提供住宿和早餐的小旅館。佛里茲和他的弟弟在這間房子住了幾十年，直到佛里茲去世，他的弟弟搬走。兄弟倆是德國移民。
這家人開始清理房子，希望能夠重新裝修，給下一代住。
雷耶斯告訴洛杉磯電視台KTLA，「他們保存了所有東西」。這家人先發現了用紙卷包著的零散一美分硬幣，之後找到幾十個裝滿舊版銅製硬幣的銀行錢袋，後來又找到幾十盒和幾箱硬幣。
雷耶斯說，「錢袋上的銀行名稱，我們沒聽過，已經不存在了」。
美國最早的一分錢硬幣是用純銅鑄造，美國鑄幣局在1943年改為鍍鋅的鋼，因為二次大戰需要銅。在1982年以前，一分錢硬幣的主要材質是鋅。
雷耶斯告訴洛杉磯時報，佛里茲可能在美國把一分錢從銅幣改成鋅之後，開始收集銅幣，「他們相信稀有金屬的價值」。
這家人估計銅幣值100萬美元，但問了幾家銀行都不願意收。他們將硬幣放上二手網站OfferUp，整批一起賣，出價2.5萬美元，但只有人願意買其中一部分。
銀行建議這家人在錢袋中尋找高價的稀有錢幣。雷耶斯說，「你聽說有人找到價值200萬美元的一分錢硬幣」。這家人擁有100萬次機會。
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