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色表哥約洩慾瘋狂騷擾5年 她勸買春竟挨罵

綜合報導
馬來西亞有女網友長年被表哥求歡，大爆表哥從她18歲問到23歲還不肯罷休；圖為示意圖。（ingimage）
馬來西亞有女網友長年被表哥求歡，大爆表哥從她18歲問到23歲還不肯罷休；圖為示意圖。（ingimage）

馬來西亞一名23歲女網友控訴，多年來遭受表哥的言語性騷擾，從18歲開始便要求與他發生性關係，「直到23歲仍在問」，讓她不堪其擾；她曾要表哥自己去買春，未料表哥反斥她有意侮辱，她只能在社交平台上封鎖對方。女網友上傳對話截圖，網友看得傻眼，怒批表哥的腦袋「裝滿禽獸思想」。

香港01報導，發文的女網友在社交媒體上公開與表哥的微信對話，對話顯示表哥半夜傳訊息，想和她有親密接觸，「我可以約妳嗎？別當我是表哥」，女網友氣得反嗆對方「有這麼癢嗎？」，沒想到表哥覺得她說話不得體，更坦言沒有辦法，「又能怎樣？也要忍也要承受啊」。

女網友叫表哥去當地紅燈區解決性需要，沒想到對方斷然拒絕，還說從來沒嘗試過，也不會有第一次。接著表哥話鋒一轉，突然向女網友道歉，「不該開口問妳，妳別侮辱我了，對不起！」女子當下一頭霧水，反譏「是你侮辱我，還是我侮辱你？」面對表哥再度道歉，女子也說表哥的道歉毫無意義。

據報導，女子事後將表哥封鎖列為黑名單，更透露表哥騷擾惡行已長達多年，早在她18歲時就不停求歡，直至23歲仍在問。她也坦言，自己家人都知道這件事，但表哥家人不知道，因為怕對方媽媽難以承受，故只有在社交平台上封鎖對方。

網友看得傻眼，直言其表哥「裝滿禽獸思想的腦袋」。

性騷擾 微信 香港

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