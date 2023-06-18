日本排隊名店「Google僅1.2顆星」 店長曝1原因讓生意超旺

日本一家居酒屋因為規定太多遭到網友炎上，卻反而因此暴紅生意超旺。（取材自Instagram）

現在Google 評分盛行，在進入一家餐廳之前，往往可以先查閱店家Google上的評價，如果分數太低，很可能就會影響到入內用餐的意願。然而近來有家日本 居酒屋，儘管Google評分低到只有1.2星，卻反而有許多客人排隊造訪，生意相當興隆。

據日本媒體「日刊SPA！」報導，位於東京都港區的居酒屋「出世酒場 大統領」，店家本身有許多嚴格的規定，包括「不收一位客人」、「不能喝酒的請勿入店」、「只能喝一兩杯的不要來」、「禁止已經在他店用過餐的人來續攤」、「若是加點沒有含酒，請立刻結帳離店」等等。

由於這些規矩太龜毛了，導致這家居酒屋在社群網站 「炎上」，且Google評價一度降到只剩1.2顆星。然而，就在炎上事件爆發後，反而吸引更多顧客光臨，餐廳接連好幾天都大排長龍。連店家的IG上，都乾脆以「世界最嚴格的串燒店」、「世界評價最低的串燒店」自居。

店長認為，網路評價1分跟5分其實沒什麼差別。重點在於愈多人表達意見，就愈能得到宣傳。有很多「黑粉」對他的店做出批評，反而讓生意更加興隆。他強調，如果客人希望得到良好的服務，就得先讓自己成為好客人才行。