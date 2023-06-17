義大利50歲王子擬棄繼承權 傳位19歲「搖滾公主」

50歲義大利王子菲利貝托與女兒兼模特兒的維多莉亞公主合照。（取材自Instagram）

義大利 末代王朝薩伏伊（Savoy）家族的後人、50歲王子菲利貝托（Emanuele Filiberto）近日宣布會把「王位繼承權」傳予19歲女兒、模特兒維多莉亞（Vittoria of Savoy），他一直倡導恢復家族地位，認為女兒會做得比他好。義大利目前已廢除君主制，但現存王室成員仍抱持著恢復君主制的希望。

綜合香港 01等媒體報導，義大利1946年公投廢除君主制，薩伏伊王朝結束，翁貝托二世（Umberto II）成為末代國王，之後薩伏伊家族男成員遭流放，直至2002年法令修改，才令後人得以回國，包括菲利貝托。

薩伏伊家族後人繼續自稱王子、公主，也一直爭取政府歸還價值達3.35億美元的王室珠寶。

菲利貝托是目前薩伏伊家族的領導者，自稱擁有「王位繼承權」，不過，他近期稱想放棄王位繼承權，由女兒維多莉亞繼承王位。目前維多莉亞正在就讀大學，專攻政治學和藝術史，他稱女兒是「搖滾公主」。他認為女兒能做得比他更好。

維多莉亞目前在Instagram擁有8萬名粉絲，除了是大學生外，也是一名模特兒，她的母親是曾演出電影 「玫瑰人生」的法國演員庫羅（Clotilde Courau）。

菲利貝托希望這舉動會證明他的家族是「開放和進步」，又指讓年輕一代有機會把新的、現代的想法付諸實踐。