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冷凍8個月 美籍婦打包婚禮剩菜 大女兒結婚端上桌

聯合新聞網
女網友分享媽媽在姊姊婚禮上的誇張行為。圖為示意圖。（取材自ingimage）
女網友分享媽媽在姊姊婚禮上的誇張行為。圖為示意圖。（取材自ingimage）

吃隔夜菜對身體相當不好，那冷凍八個月的食物還可以吃嗎？美國一名女網友日前發文表示，媽媽竟然把她婚宴剩下的食物冷凍起來，等到數月後姊姊舉辦婚宴時再解凍拿出來繼續宴客，讓她簡直傻眼了。

日前一名26歲女網友在美國論壇「Reddit」發文指出，自己大約八個月前和丈夫舉行了一場盛大的婚禮，當天賓客高達200人左右，因此在預想會有剩菜剩飯的情況下，事先和社福機構聯繫好，打算把剩下的食物捐出去。不過，女網友不知道媽媽當天其實偷偷帶走一大部分的食物，並把那些食物冰存起來。

八個月後，女網友的姊姊舉辦了一場只有50人的小型婚禮，並把婚禮的相關雜事交給媽媽規畫。不料女網友在姊姊婚禮當天，看到自助吧的菜色感到莫名熟悉，而且吃起來還有一點乾。女網友詢問媽媽，沒想到媽媽很自豪自己省了一筆錢，因為自助吧的菜色是女網友婚禮剩下的食物，只是重新解凍並擺盤而已。

女網友簡直嚇壞了，趕緊告知媽媽這樣會有食安疑慮，但媽媽卻認為自己的行為沒有任何問題，甚至應該為沒有浪費食物而感到高興。最後，女網友把這件事告訴姊姊，並告知現場賓客不要吃自助吧的食物，所幸最後沒有人因此中毒。

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