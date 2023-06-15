羅馬競技場前2網紅秀巨乳 路人側目網友批評

沐琪（右）與好友路易莎在羅馬競技場前露出性感酥胸，引來網友批評。（取材自Instagram）

一名成人網紅擁有傲人身材，經常在社群媒體 上分享性感美照，近期她跟巨乳好友一起到羅馬競技場拍攝性感照片，吸引不少路人側目，但照片上傳後卻遭網友批評。

據《每日星報》（Daily Star）報導，沐琪（Alex Mucci）是成人社群平台Only Fans的網紅，在Instagram上吸引750萬人追蹤。近期她在Instagram上分享自己和擁有HH巨乳的好友合照，短短三天內就吸引超過58萬人按讚。

只見照片中兩人上身幾乎全裸，只用兩條吊帶遮住重點部位，站在羅馬競技場前做出性感姿勢合影。和沐琪合照的路易莎（Louisa Khovanski）也是名知名網紅，經常分享自己只穿薄紗露出巨乳的照片，在Instagram上擁有400萬名粉絲。

這其實不是沐琪第一次在公開場合拍攝性感美照，之前她就因為在義大利 的烏菲茲美術館 （Uffizi Gallery）穿著透視裝拍照而飽受批評，這次同樣也引來不少罵聲。

有網友用義大利文留言說：「我希望有天妳會因為在公共場合做出不雅行為被罰款」，另一名網友則質疑，在羅馬競技場露出胸部到底想要證明什麼，也有人不解「為什麼要這樣做」、「妳不能在公共場合這樣穿」，不過沐琪並沒有正面回應，只用笑臉的表情符號回覆網友留言。