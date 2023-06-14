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爭訟數十年… 馴牛殘酷 印度最高院仍判合法

中央社
馴牛習俗在印度坦米爾那都省，已有大約2000年的歷史。(美聯社)
馴牛習俗在印度坦米爾那都省，已有大約2000年的歷史。(美聯社)

經過數10年的法律戰，印度最高法院判決南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的馴牛習俗雖然殘酷，但是合法。

中央社報導，印度最高法院5人憲法法庭的判決書說，坦米爾那都省准許馴牛習俗的法律沒有違憲，且有照顧到動物的福利

判決書並稱，雖然馴牛習俗確實殘酷，但這項習俗不能被視為「血腥」，因為過程中沒有人以武器攻擊牛隻，且不是以殺死牛隻為目的；就算有時在活動中見血，也只是「附帶性」的結果。

馴牛習俗在坦米爾那都省已有大約2000年的歷史，通常會在每年一月或二月間的豐收節期間舉行，主辦單位把獎牌或獎品綁在公牛的角上，參加的男子則設法把公牛馴服，取下獎品。

早在2007年，印度就有愛護動物組織針對馴牛習俗提出法律挑戰，在地方政府、中央政府、法院與愛護動物組織之間的拔河中，馴牛習俗反覆被禁及解禁

2017年，坦米爾那都省民眾發動大示威，抗議馴牛習俗被禁，同年坦米爾那都省通過地方法律允許舉辦馴牛活動，印度善待動物組織（PETA India）則聲稱地方法律違憲。

根據印度善待動物組織的資料，在2008年至2014年間，有4頭公牛在馴牛活動中死亡。另外，光是在2017年就有23人因參與馴牛活動不幸死亡，2000多人受傷。

坦米爾那都省司法廳長（Sevugan Regupathy）讚揚最高法院的判決使得坦米爾那都省得以保存傳統文化，並強調省政府向來都採取嚴謹措施，保護動物不在馴牛習俗中受到虐待。

愛護動物團體則表示，動物無法為自己發聲，他們會繼續挑戰最高法院的判決。

印度 福利 解禁

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