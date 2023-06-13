我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

澳洲男性生育危機 近50年精蟲數降半

（聯合新聞網）
澳洲研究發現，過去50年澳洲男性的精蟲數量下降整整一半；圖為示意圖。ingimage）
澳洲研究發現，過去50年澳洲男性的精蟲數量下降整整一半；圖為示意圖。ingimage）

近年來全球生育率不斷下滑，其中一項原因可能與男性精蟲數量減少有關。近期澳洲一項研究發現，過去50年來，澳洲男性的精蟲數量已經減少到只剩50%，將嚴重影響自然受孕機率。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，澳洲生育專家哈特（Roger Hart）是西澳大學（University of Western Australia）的婦產科教授。他追蹤多項研究結果長達數年，發現過去50年來澳洲男性的精蟲數量下降約50%，主因可能與環境有關。

哈特參與一項稱之為「Raine Study」的研究，這是世界上歷史最悠久的縱向發展研究，專門調查人類從出生前到成年的縱向發展。研究發現，21歲的澳洲男性中，只有14.4%的人精蟲質量符合世界衛生組織（WHO）訂定的最低標準。

哈特受訪時表示，雖然男性精蟲數量急遽下降，但罹患睪丸癌和前列腺癌的比率卻持續增加，因此代表精蟲減少並非是遺傳因素導致，「絕對是環境因素造成的」。

2022年11月時，一項由以色列耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）和美國西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）共同執行的研究就曾發現全球男性精蟲數量下降。

該研究指出，1970到1990年代之間，精蟲濃度每年下降1.16%，不過從2000年代開始，下降的比率上升到2.64%，也就是下降一倍多。

專家認為，精蟲數量下降除了跟塑化劑、殺蟲劑等環境汙染有關之外，還有其他幾點也會影響精蟲數量，其中包含像是過重、成癮物質濫用、性病以及將筆電等會發熱的電器放在生殖器附近使用，都有可能會造成精蟲數量下降。

澳洲 醫學 以色列

上一則

俄軍再被控炸毀「另一座水壩」 只為阻止烏軍反攻

下一則

英國女喝到「精液咖啡」狼醫辯是排便「副產物」忘記洗手

延伸閱讀

英國：中國應要求關閉祕密警察站 場所查無不法

英國：中國應要求關閉祕密警察站 場所查無不法
被控殺4子冤獄20年 澳洲最冷血女殺手如何還清白？

被控殺4子冤獄20年 澳洲最冷血女殺手如何還清白？
闖華府禁區小客機墜毀前 機師疑已昏迷

闖華府禁區小客機墜毀前 機師疑已昏迷
紐約小村天鵝失蹤 天鵝媽媽「被吃下肚」 寶寶逃一劫

紐約小村天鵝失蹤 天鵝媽媽「被吃下肚」 寶寶逃一劫

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養