海灘散步 加州女踩到古代乳齒象牙化石 學者：重要發現

「聖他克魯茲自然歷史博物館」主管麗茲·布勞頓展示古代乳齒象牙齒化石。(美聯社)

加州 中部一名婦女日前在海邊散步時，意外踩到一個細長型物品，因為不知道是什麼，婦女拍下照片，尋求網友給予答案，意外發現竟是古代乳齒象(mastodon)牙齒化石，但回頭卻遍尋不著化石，所幸經過熱心人協助，化石失而復得，現已被博物館 收藏。

珍妮佛·舒赫(Jennifer Schuh)在加州聖他克魯茲 郡(Santa Cruz County)蒙特瑞灣(Monterey Bay)附近的里約德爾馬(Rio Del Mar)州立海灘阿普托斯溪(Aptos Creek)河口散步時，發現沙灘上有一根一呎長的物品。

舒赫回憶當時表示：「我站在溪流一側，有位女士站另一側和我說話，然後她說，你腳下是什麼東西。」舒赫補充道：「看起來有點奇怪的東西，好像有被燒焦。」於是舒赫拍下照片，上傳至臉書(Facebook)，尋求網友的協助，隨後收到「聖他克魯茲自然歷史博物館」(Santa Cruz Museum of Natural History)古生物學顧問湯普森(Wayne Thompson)回覆：「這是一項極其重要的發現。」

因為根據專業判斷，湯普森確定該物是成年太平洋乳齒象的牙齒化石，不料當舒赫和湯普森重回海邊時，化石消失無蹤。

透過社交媒體呼籲網友協尋、媒體報導，博物館主管麗茲·布勞頓(Liz Broughton)接到電話，對方說他在海灘發現這顆牙齒化石，但直到看到新聞和照片後，才知道是什麼。

根據博物館資料，已絕種的乳齒象在500萬至1萬年前遍布在加州地區，布勞頓表示：「我們有確切把握，此化石標本歷史尚不足100萬年，依化石標準而言屬於新發現。」