我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

美36歲胖妹減240磅 卻嘆：從一個怪物變成另一種怪物

（聯合新聞網）
美國一名女子女子甩肉238磅，卻抱怨減肥「毀了性生活」。（取材自推特）
美國一名女子女子甩肉238磅，卻抱怨減肥「毀了性生活」。（取材自推特）

美國女子史嘉蕾過去曾經胖到392磅（約177.8公斤），從小到大因為體重問題常被同學霸凌欺負。兩年前她成功減肥，瘦掉238多磅（約108公斤），但她不但不滿意，反而還抱怨減肥「毀了她的性生活」。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，36歲的史嘉蕾（Scarlet Corsi）從小到大一直都胖胖的。小時候同學會故意絆倒她，或是在她跑步時大喊：「跑起來！胖子！」，有些人甚至還惡毒地說她應該把自己吃胖到死掉，這樣其他人才不用再看到她。

經歷這樣的霸凌，史嘉蕾變得更依賴食物，希望能用食物填補她被孤立的空虛感。2018年史嘉蕾的母親去世，她變得更暴飲暴食，光是汽水每天就要喝12罐。

當時她去環球影城玩，卻因為太胖坐不下遊樂設施遭眾人取笑，她當時哭著跑走，便決定在隔年接受胃袖狀切除手術。手術後她開始改變飲食，現在非常注重營養比例，也一路減掉238磅，不過現在的她卻仍對自己不滿意。

史嘉蕾說，瘦下來以後她的身上有重達28磅（約13公斤）的贅皮，她感覺自己只是「從一個怪物變成另一種怪物」。這麼多贅皮已經嚴重影響她的生活，史嘉蕾說自己現在根本沒辦法享受跟男友有親密關係，因為她不論用什麼姿勢都有贅皮垂下來，還會因為晃動發出皮膚拍打的聲音。

現在為了籌措移除贅皮的手術費用，史嘉蕾不但創了成人社群平台OnlyFans帳號，也設立了募資平台。她強調，動贅皮手術不是為了好看而已，贅皮已經讓她無法彎腰或坐直，希望能夠籌到足夠的錢動手術，真正感受有自信的感覺。

手術 霸凌 社群

上一則

英國女喝到「精液咖啡」狼醫辯是排便「副產物」忘記洗手

下一則

滿載婚禮賓客 澳巴士翻覆至少10死25傷 司機遭控危險駕駛

延伸閱讀

長期菸酒吃檳榔 食道冒出7公分腫瘤

長期菸酒吃檳榔 食道冒出7公分腫瘤
7旬老婦長期痔瘡致嚴重貧血 醫籲別忽略延誤手術治療

7旬老婦長期痔瘡致嚴重貧血 醫籲別忽略延誤手術治療
劇組停工等著她瘦… 賈玲驚傳要為戲瘦身50公斤

劇組停工等著她瘦… 賈玲驚傳要為戲瘦身50公斤
新研究：直腸癌免放療 化療或手術效果一樣

新研究：直腸癌免放療 化療或手術效果一樣

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養