佛羅倫斯歷史中心旅遊短租再收緊 羅馬考慮跟進

義大利佛羅倫斯市宣布從6月起，當地受聯合國教科文組織保護的歷史中心禁止新增短期旅遊租賃房源。圖為佛羅倫斯聖母百花大教堂。（中央社）

義大利 佛羅倫斯市長納德拉宣布從6月開始，當地禁止歷史遺跡所在地市中心、以住宅為目的房地產 ，再新增房源為短期旅遊租賃使用，以利當地居民有更多居住空間。羅馬也正研究這項措施的可行性。

短期旅遊租賃（如在Airbnb平台等提供短期租屋）在義大利知名觀光城市長久以來造成嚴重問題，導致當地租金 高漲，迫使居民離開歷史遺跡所在地市中心（歷史中心）另尋新住所；學生也同樣抗議房屋短缺，租金高昂等問題。

從今年5月開始，米蘭、羅馬、佛羅倫斯等主要城市，已有多名學生持續在校內和學校周遭搭帳篷夜宿，以示抗議。義大利大城市的市政當局正努力透過新舉措，解決過度旅遊導致的問題。

「今日羅馬」（Roma Today）日前報導，佛羅倫斯市長納德拉（Dario Nardella）宣布從6月1日開始，在佛羅倫斯受聯合國教科文組織保護的歷史中心禁止新增短期旅遊租賃房源，以利能為當地居民挪出更多居住空間。這項措施不溯及既往，不影響現今已透過Airbnb等平台出租的房產。義大利首都羅馬也正在研究是否跟進這項新措施。

報導說，義大利旅遊部目前雖已針對短期旅遊租賃引發的問題，提出「監管短租租賃法案」，但納德拉對這項草案仍持批評態度，認為草案並沒有採行任何有用和有效的政策工具解決城市住房和昂貴租金問題，以及旅遊流量對房地產市場的影響。不過納德拉雖不滿意旅遊部的草案，但仍重申願意配合。

至於羅馬，報導指出，重大活動、體育、旅遊和時尚事務委員奧諾拉托（Alessandro Onorato）表示：「佛羅倫斯針對短期旅遊租賃的新措施，是值得重要關注的解決方案，我們想了解新措施到底多有效。」

奧諾拉托說，目前雖尚未有任何決定，但避免住宿、餐飲業和短期旅遊租賃房東越來越活躍，而當地居民和歷史悠久的商店卻被驅逐出歷史中心的情況則須被遏制。（綜合報導）