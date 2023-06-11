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首屆歐洲性愛賽 6周內比「姿勢、持久度」等16床技

編譯張君堯
「瑞典性聯合會」於8日在哥德堡舉行首屆「歐洲性愛錦標賽」。圖為示意圖。（取材自推特）
「瑞典性聯合會」於8日在哥德堡舉行首屆「歐洲性愛錦標賽」。圖為示意圖。（取材自推特）

瑞典性聯合會」（Swedish Sex Federation）舉辦首屆「歐洲性愛錦標賽」（European Sex Championship，左圖，示意圖，取材自推特），日前在哥德堡（Gothenburg）舉行。

多家媒體報導，「歐洲性愛錦標賽」為時6周，期間將包含16個項目，每項賽事將耗時「45分鐘至1小時」，賽時期間參賽者與伴侶每天進行性愛的時間可能長達6小時之久。

賽式項目包括誘惑、前戲、身體部位按摩、私密部位按摩、耐力、口交、插入、外貌、姿勢、藝術表現、高潮次數、創造力、血壓心率上升程度等，還有最受歡迎、最活躍等獎項。此外，比賽中參賽者還可以通過展示對性愛的理論知識來獲得額外加分。

這項賽事預計由來自不同國家的20人參加，獲勝者將由5名評審、每個項目5到10分的方式來決定。據悉，參賽者包含來自西班牙、芬蘭、葡萄牙、法國、希臘、烏克蘭、英國、俄羅斯、克羅埃西亞和羅馬尼亞等國。

瑞典性聯合會主席布拉蒂奇（Dragan Bratic）說：「性愛就像其他運動一樣，想在這方面取得理想的成果也需要不斷訓練，因此人們開始在這方面進行競爭是合乎邏輯的」。

因此，布拉蒂奇稱「在性愛領域競爭非常合情合理」，他甚至打算將性愛申請為正式運動項目。

不過，性聯合會早前申請加入瑞典國家體育聯盟（Swedish Sports Confederation）後，因申請資料不完備，今年4月底已被瑞典國家體育聯盟（Swedish Sports Confederation）拒於門外。

瑞典 血壓 烏克蘭

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