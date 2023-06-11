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180年歷史畫句點… 新加坡賽馬明年停辦

綜合報導
有180多年歷史的新加坡賽馬活動將畫下句點，馬會使用的土地預計將在2027年3月交還給政府。（取材自新加坡賽馬場官網）
有180多年歷史的新加坡賽馬活動將畫下句點，馬會使用的土地預計將在2027年3月交還給政府。（取材自新加坡賽馬場官網）

新加坡180多年歷史的賽馬活動將畫下句點，國內唯一賽馬場準備關閉，原地歸還政府重新開發，興建公共住宅。

新加坡媒體報導，新加坡賽馬公會由一位蘇格蘭商人和其他賽馬愛好者於1842年創立，目前在克蘭吉（Kranji）的賽馬場於2000年開放，取代了舊的武吉知馬馬場。

明年10月5日的第100屆新加坡金盃賽事，將是最後一場在當地舉行的賽馬，目前馬會使用的克蘭吉賽馬場約有700匹賽馬，占地120公頃，大約相等於160個足球場。馬會將從2024年10月起，逐步安排700多匹賽馬出口，這項工作預計會在2026年3月完成。

新加坡賽馬公會表示，馬主和練馬師會獲得馬匹照料和出口方面的協助。馬會使用的土地預計將在2027年3月交還給政府，用於開發公共住宅等建案。

新加坡賽馬公會主席嚴昌明（Niam Chiang Meng）表示，雖然難過政府決定關閉賽馬場，但「我們了解新加坡的土地需求，包括住房和休閒娛樂等潛在用途。」

新加坡賽馬公會坦承過去10年進場觀看賽馬的人數下滑。

報導指出，根據新加坡賽馬公會提供的數據，本地賽馬的入場人數，從2010年至2019年的每個賽事日平均1.1萬人下降至約6000人。2022年4月馬場在新冠疫情結束後重新開放，但單日出席人數進一步減少至不到3000人。

新加坡 足球 疫情

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