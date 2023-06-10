觀察生活影響 英基本收入試驗 每月無償給2000元

英國近期將開始實施每月約2000美元的「普遍基本收入」試驗，將觀察對受試人群的生活影響。(Getty Images)

英國近期將開始實施每月1600英鎊（約1988美元）的「普遍基本收入」（Universal Basic Income）試驗，計畫中的30人未來兩年內每個月都會無條件地獲得這筆金錢，並針對他們進行觀察以了解對生活的影響。

衛報報導，英國兩個地方被選中進行這項計畫，包括東北部的賈羅（Jarrow）和北部的東芬奇利（East Finchley）。

支持該計畫的英國智庫「Autonomy」的研究主管史壯（Will Stronge）談到這筆金額時提到，「這是一筆不小的數字，全民基本收入通常能滿足人們的基本需求，但我們想看看這種無條件的一次性支付對人們的身心健康有何影響，無論他們是否選擇工作」。

史壯還補充稱「鑑於未來的氣候變化、技術顛覆和產業轉型的動盪，我們的社會在未來幾年將需要某種形式的基本收入，這就是為什麼現在建立基礎證據和公眾參與如此重要，以便為國家實施做好充分準備」。

這項計畫的擁護者認為「普遍基本收入可以為每個人提供一定程度的經濟保障」，它被視為「解決勞動力市場不安全問題」的潛在解決方案，其他人則表示成本高昂、應有更針對性的支持。

2020年有超過170名國會議員敦促政府引入全民基本收入，更將其視為在新冠病毒大流行期間「為每個人提供養活自己和家人所需的經濟支持」。

此外，史壯強調「所有證據都表明它將直接減輕貧困並提高數百萬人的福祉，潛在好處實在太大且不容忽視，由於氣候變化和新型自動化，未來幾十年將充滿經濟衝擊，基本收入將成為保障未來生計的關鍵」。