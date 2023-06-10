我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

日本旅遊另類景點 自殺森林掛滿「飛機杯」？

（綜合報導）
有「自殺森林」之稱的日本青木原樹海，很多樹上被曝掛有TENGA飛機杯。（取材自推特）
有「自殺森林」之稱的日本青木原樹海，很多樹上被曝掛有TENGA飛機杯。（取材自推特）

許多人喜愛到日本自由行，有些另類的「景點」並非在網路上就能輕易找到，香港01盤點數個奇葩祭典和景點，讓人大受文化衝擊。

日本以各式祭典聞名，其中，金山神社每年4月舉行的「鐵男根祭」非常特別。「鐵男根祭」亦被日本人稱為「JJ祭」，每年4月第一個星期日都會在神奈川縣川崎市金山神社舉行，吸引數萬人參與的巨型陰莖巡遊。

相信有不少人都曾聽過被稱為「自殺森林」的日本青木原樹海。但日前有經常到「自殺森林」探索的網友分享一個現象，指當地很多樹上竟被掛上TENGA飛機杯。

而最能代表奇祭的祭典，就一定有日本三大奇祭之一稱號的「裸祭」。「裸祭」，又名「會陽節」，每年都會於日本不同地區舉行，而當中最廣為人知的便是於岡山縣岡山市「西大寺」所舉行的「西大寺會陽」。每年2月第三個星期六，西大寺都會聚集約萬名男士參加盛宴。即使正值寒冬，但大家仍然會看到一眾只穿著白色兜檔布和白色夾趾襪的男士，而他們為的都只是爭奪象徵幸福與幸運的「寶木」。

日本的風俗文化世界聞名，不少旅客都會特意到這些夜街探險。除了東京的歌舞伎町最為知名，飛田新地也是最常聽到的地點之一。位於大阪的這個風俗勝地到底與其他紅燈區有何區別呢？原來他們並不是風俗店而是「餐廳」，到了凌晨12點就要關門。

另外，在東京新宿還有「乳頭酒吧」。Bar如其名，客人除了可與性感女郎喝酒聊天，店員們還會露出胸部，讓顧客撫摸。

日本 香港

上一則

海灘散步 加州女踩到古代乳齒象牙化石 學者：重要發現

下一則

觀察生活影響 英基本收入試驗 每月無償給2000元

延伸閱讀

北韓外匯收入 美踢爆半數來自做這件事

北韓外匯收入 美踢爆半數來自做這件事
常被指中共同路人 柯文哲：賴清德是中共同「飯」人

常被指中共同路人 柯文哲：賴清德是中共同「飯」人
初登日本YT頻道 蔡依林挑戰一鏡到底心臟怦怦跳

初登日本YT頻道 蔡依林挑戰一鏡到底心臟怦怦跳
蔡依林挑戰日本「THE FIRST TAKE」一鏡到底不剪

蔡依林挑戰日本「THE FIRST TAKE」一鏡到底不剪

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。(截自推特)

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

2023-06-06 06:55
烏克蘭南赫松附近、現由俄軍控制的卡科夫卡水壩遭破壞引發洪水，當地居民被迫逃離。（路透）

烏克蘭大壩究竟誰炸的？基輔稱截獲一通關鍵電話 證明兇手是「他們」

2023-06-09 06:24

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打