日本旅遊另類景點 自殺森林掛滿「飛機杯」？

有「自殺森林」之稱的日本青木原樹海，很多樹上被曝掛有TENGA飛機杯。（取材自推特）

許多人喜愛到日本 自由行，有些另類的「景點」並非在網路上就能輕易找到，香港 01盤點數個奇葩祭典和景點，讓人大受文化衝擊。

日本以各式祭典聞名，其中，金山神社每年4月舉行的「鐵男根祭」非常特別。「鐵男根祭」亦被日本人稱為「JJ祭」，每年4月第一個星期日都會在神奈川縣川崎市金山神社舉行，吸引數萬人參與的巨型陰莖巡遊。

相信有不少人都曾聽過被稱為「自殺森林」的日本青木原樹海。但日前有經常到「自殺森林」探索的網友分享一個現象，指當地很多樹上竟被掛上TENGA飛機杯。

而最能代表奇祭的祭典，就一定有日本三大奇祭之一稱號的「裸祭」。「裸祭」，又名「會陽節」，每年都會於日本不同地區舉行，而當中最廣為人知的便是於岡山縣岡山市「西大寺」所舉行的「西大寺會陽」。每年2月第三個星期六，西大寺都會聚集約萬名男士參加盛宴。即使正值寒冬，但大家仍然會看到一眾只穿著白色兜檔布和白色夾趾襪的男士，而他們為的都只是爭奪象徵幸福與幸運的「寶木」。

日本的風俗文化世界聞名，不少旅客都會特意到這些夜街探險。除了東京的歌舞伎町最為知名，飛田新地也是最常聽到的地點之一。位於大阪的這個風俗勝地到底與其他紅燈區有何區別呢？原來他們並不是風俗店而是「餐廳」，到了凌晨12點就要關門。

另外，在東京新宿還有「乳頭酒吧」。Bar如其名，客人除了可與性感女郎喝酒聊天，店員們還會露出胸部，讓顧客撫摸。