我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

絲帶變「便便」？愛丁堡飯店勾起各種語言討論

（編譯季晶晶）
愛丁堡一家建築設計靈感是綵帶的新旅館，外型引發討論。(取材自W Hotel Edinburgh官網)
愛丁堡一家建築設計靈感是綵帶的新旅館，外型引發討論。(取材自W Hotel Edinburgh官網)

蘇格蘭首府愛丁堡的旅遊旺季即將來臨，最新的旅遊景點是該市東北角一家全新的旅館，建築設計靈感原本是盤繞而上的絲帶，但許多人一眼望去，最先想到的是網路交流表情符號裡的那一坨「便便」。

華爾街日報報導，遠自美國西雅圖飛來的旅客華森說：「我人在這裡了，一家要來看看。」從她站的地方往南看是愛丁堡的城牆和中世紀街道，北邊則是這座因為有時候會曬到太陽而被當地人稱做「金燦燦糞塊」的建築。華森表示，她不明白為什麼蓋成那樣，她身邊的遊客使用各種語言討論，全摻雜了emoji（表情符號）的音。

這座建築是很快就要開業的W飯店，10億美元購物開發案的其中一部分，旅客11月可以開始入住。由倫敦Jestico + Whiles負責設計，絲帶形狀是為了象徵每年夏天席捲愛丁堡的節慶精神。

餐廳評論人士Jay Rayner寫到附近一家泰國餐館的評論時提及此事說，「一旦知道那個青銅線圈類似便便表情符號，就再難想到別的東西了」。

這座建築自2020年出現在愛丁堡天際線就備受討論。一個專門討論醜陃設計的推特帳號進行民調，公認它是當年度最糟建築設計。一份獲2000多人連署的請願書，嘲諷要求再為該建築加上一對眼睛。

愛丁堡的這家旅館並非全無仰慕者，有人認為這可以讓該市不那麼沉悶。愛丁堡大學當代視覺文化教授Richard J. Williams就說，這家一點也不古色古香的新旅館有助扭轉城市氣氛。

旅館 華爾街 民調

上一則

海灘散步 加州女踩到古代乳齒象牙化石 學者：重要發現

下一則

觀察生活影響 英基本收入試驗 每月無償給2000元

延伸閱讀

外型被說看起來像便便……愛丁堡旅館建築變新景點

外型被說看起來像便便……愛丁堡旅館建築變新景點
1周連2震 民憂拉森火山爆發

1周連2震 民憂拉森火山爆發
俄羅斯下令通緝國際刑事法院檢察官 ICC：不會退縮

俄羅斯下令通緝國際刑事法院檢察官 ICC：不會退縮
清腸才健康？ 4便便迷思

清腸才健康？ 4便便迷思

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。(截自推特)

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

2023-06-06 06:55
烏克蘭南赫松附近、現由俄軍控制的卡科夫卡水壩遭破壞引發洪水，當地居民被迫逃離。（路透）

烏克蘭大壩究竟誰炸的？基輔稱截獲一通關鍵電話 證明兇手是「他們」

2023-06-09 06:24

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打