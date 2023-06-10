絲帶變「便便」？愛丁堡飯店勾起各種語言討論

愛丁堡一家建築設計靈感是綵帶的新旅館，外型引發討論。(取材自W Hotel Edinburgh官網)

蘇格蘭首府愛丁堡的旅遊旺季即將來臨，最新的旅遊景點是該市東北角一家全新的旅館 ，建築設計靈感原本是盤繞而上的絲帶，但許多人一眼望去，最先想到的是網路交流表情符號裡的那一坨「便便」。

華爾街 日報報導，遠自美國西雅圖飛來的旅客華森說：「我人在這裡了，一家要來看看。」從她站的地方往南看是愛丁堡的城牆和中世紀街道，北邊則是這座因為有時候會曬到太陽而被當地人稱做「金燦燦糞塊」的建築。華森表示，她不明白為什麼蓋成那樣，她身邊的遊客使用各種語言討論，全摻雜了emoji（表情符號）的音。

這座建築是很快就要開業的W飯店，10億美元購物開發案的其中一部分，旅客11月可以開始入住。由倫敦Jestico + Whiles負責設計，絲帶形狀是為了象徵每年夏天席捲愛丁堡的節慶精神。

餐廳評論人士Jay Rayner寫到附近一家泰國餐館的評論時提及此事說，「一旦知道那個青銅線圈類似便便表情符號，就再難想到別的東西了」。

這座建築自2020年出現在愛丁堡天際線就備受討論。一個專門討論醜陃設計的推特帳號進行民調 ，公認它是當年度最糟建築設計。一份獲2000多人連署的請願書，嘲諷要求再為該建築加上一對眼睛。

愛丁堡的這家旅館並非全無仰慕者，有人認為這可以讓該市不那麼沉悶。愛丁堡大學當代視覺文化教授Richard J. Williams就說，這家一點也不古色古香的新旅館有助扭轉城市氣氛。