日本放蕩情侶 被疑殺嬰焚屍 女嫌被揭欠款20逾公關店

日本靜岡縣近來傳出有嬰兒遭焚屍丟棄的駭人事件。 （視頻截圖）

日本 近來發生一起駭人的案件，一名為淺沼環奈的24歲女性，以及名為高見直輝的20歲男性，疑似殺害一名嬰兒後，並加以焚燒棄屍。媒體起底兩人背景後，發現他們平常生活放蕩，欠下大筆債務，不排除和殺人事件有所關連。

日本媒體「文春Online」報導，5月27日清晨，一男性釣客在靜岡縣沼津市的千本濱海灘釣魚時，目擊到現場有嬰兒焦屍，以及一對正在生火的男女。警察 循線在市內找到男女的住處，並逮捕兩人。至於嬰兒的死因是燒死還是其他原因，則有待搜查。

一名在大阪夜店工作的男性指出，過去他曾和淺沼共事過，然而在相處一陣子後，他發現淺沼欠錢成性，兩個月下來就欠下高達300萬日幣以上的債務，常常債主一喊住淺沼，她立刻拔腿逃跑。同業間也盛傳淺沼疑有偷竊嫌疑，要同行多注意。

該男性還指出，有次淺沼拿他的名義去租借手機 ，隨後她就失去聯絡，手機業者於是來找男子請款。淺沼後來在網咖消費12萬日圓的帳單，也寄到了男子手上。淺沼曾欠錢的男公關俱樂部，就高達20多家。

男子還爆料，眾人間謠傳淺沼曾經結婚生子過，「淺沼」就是她前夫的姓。但她目前已經離婚，孩子則大概5、6歲大，一向都託給別人代管。如今又發生嬰兒棄屍事件，令人不勝唏噓。