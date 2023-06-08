男友嫌不夠翹 巴西辣模找密醫提臀 填充物位移中風亡

巴西40歲性感女模麗吉亞找密醫做提臀手術，結果因填充物位移，最終中風死亡。（取材自Instagram）

巴西一名模特兒雖然已經年過40還是兩個孩子的媽，卻依然不斷「進修」維持自己的傲人身材。之前她因為被男友嫌「屁股不夠大」進行豐臀手術 ，近期卻因填充物外流不幸身亡。

據《鏡報》（Mirror）報導，40歲的麗吉亞（Lygia Fazio）除了是名記者之外也是模特兒。她常在社群媒體 上分享性感美照，光是Instagram上就擁有近95萬粉絲。

麗吉亞在三年前進行提臀手術。據報當時因為男友希望她的屁股能再大一點，因此她在臀部置入工業矽膠和壓克力（polymethyl methacrylate,PMMA）。近期填充物外流，甚至擴散到全身，為了保命麗吉亞趕緊動手術取出填充物，不過上個月卻發現血管中依然有填充物阻塞，導致麗吉亞中風 住院，最後在5月底過世。

麗吉亞的朋友表示，麗吉亞求好心切，總是希望自己能夠變得更漂亮，最後不惜找上密醫動手術。剛開始她使用的都是合法的物質及醫療管道，不過自從找上密醫做提臀術以後，使用的非法填充物工業用矽膠（industrial silicone）及聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA，俗稱壓克力），都是造成她死亡的原因。

麗吉亞在之前接受訪問時就曾提到，自從做模特兒之後她就希望自己的屁股能夠再大一點、再翹一點。當時醫生問她想不想用壓克力，不過麗吉亞宣稱自己是因為不知道壓克力被禁，才會選用壓克力當填充物。