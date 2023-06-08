我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

男友嫌不夠翹 巴西辣模找密醫提臀 填充物位移中風亡

聯合新聞網
巴西40歲性感女模麗吉亞找密醫做提臀手術，結果因填充物位移，最終中風死亡。（取材自Instagram）
巴西40歲性感女模麗吉亞找密醫做提臀手術，結果因填充物位移，最終中風死亡。（取材自Instagram）

巴西一名模特兒雖然已經年過40還是兩個孩子的媽，卻依然不斷「進修」維持自己的傲人身材。之前她因為被男友嫌「屁股不夠大」進行豐臀手術，近期卻因填充物外流不幸身亡。

據《鏡報》（Mirror）報導，40歲的麗吉亞（Lygia Fazio）除了是名記者之外也是模特兒。她常在社群媒體上分享性感美照，光是Instagram上就擁有近95萬粉絲。

麗吉亞在三年前進行提臀手術。據報當時因為男友希望她的屁股能再大一點，因此她在臀部置入工業矽膠和壓克力（polymethyl methacrylate,PMMA）。近期填充物外流，甚至擴散到全身，為了保命麗吉亞趕緊動手術取出填充物，不過上個月卻發現血管中依然有填充物阻塞，導致麗吉亞中風住院，最後在5月底過世。

麗吉亞的朋友表示，麗吉亞求好心切，總是希望自己能夠變得更漂亮，最後不惜找上密醫動手術。剛開始她使用的都是合法的物質及醫療管道，不過自從找上密醫做提臀術以後，使用的非法填充物工業用矽膠（industrial silicone）及聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA，俗稱壓克力），都是造成她死亡的原因。

麗吉亞在之前接受訪問時就曾提到，自從做模特兒之後她就希望自己的屁股能夠再大一點、再翹一點。當時醫生問她想不想用壓克力，不過麗吉亞宣稱自己是因為不知道壓克力被禁，才會選用壓克力當填充物。

手術 社群媒體 中風

上一則

FT：美將結合日、台無人機 分享中國艦艇即時海上情資

下一則

奧地利火車隧道失火 緊急疏散200旅客

延伸閱讀

野花牌綠蜂膠為什麼被世界公認品質最高

野花牌綠蜂膠為什麼被世界公認品質最高
巴西前總統狄梅洛涉貪 遭判刑近9年

巴西前總統狄梅洛涉貪 遭判刑近9年
像犀牛又像馬 「醜萌」巴西貘被說像西遊記妖怪

像犀牛又像馬 「醜萌」巴西貘被說像西遊記妖怪
女兒生日趴 巴西辣媽穿透明薄紗熱舞卻挨罵

女兒生日趴 巴西辣媽穿透明薄紗熱舞卻挨罵

熱門新聞

圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。(截自推特)

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

2023-06-06 06:55
（示意圖／Ingimage）

遊泰遭下藥擄至緬甸…中國女網紅被軟禁 台男跳樓癱瘓

2023-05-31 16:25
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

2023-06-01 16:28

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器