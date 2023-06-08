美國女婚戒在日失而復得激動爆哭 日人：這不是奇蹟

美國一婦人的鑽石婚戒在東京遺失，她很驚訝兩天後竟然找回來了。（取材自推特）

一對美國夫妻到日本 玩，妻子艾莉兒．溫頓瓊斯的鑽石婚戒不慎遺失，報案兩天後，有人撿到送至派出所。艾莉兒感謝奇蹟發生，她的社群 發文下方，許多日本人回應，「在日本，這不是奇蹟」。

@arielwintonjones By some miracle, I got my engagament ring back after losing it in the streets of Tokyo!!! It was originally the diamond my dad used to propose to my mom, and he passed away suddenly 3 months before my wedding, so it holds deep sentimental value to me. Here’s the story of how I got it back - it never would’ve happened without you all ❤️ #lostandfound #tokyo #tiktoktravel I shared the full story of how I lost it here: @Ariel Winton-Jones ♬ original sound - Ariel Winton-Jones

來源：取材自抖音

住在波士頓的艾莉兒與先生上月到日本旅行九天，第一站是東京。因為時差睡不著，夫妻到附近的健身房運動，拉單槓時覺得左手無名指很痛，於是把結婚戒指取下，交給先生保管。她的先生隨手放在短褲口袋，之後兩人一起散步到東京車站觀光。

在準備回飯店時，先生發現本來放口袋的戒指不見了。這只鑽戒對艾莉兒意義不凡，這是她的父親當年向母親求婚的戒指，改造後由她承繼。她的父親在婚禮前三個月不幸過世，婚戒對全家人有特別意義。

他們立刻告訴飯店人員，詢問附近的警察 署有無拾獲戒指，沒有音訊。第二天他們印出戒指的照片與用日文寫的聯絡方式，回到散步的路線詢問路人，有沒有撿到。也問了沿路的警察署、派出所、辦公大樓與東京車站，一無所獲，最後向大手町的派出所報案。

向人在美國的母親及友人告知此時，大家的反應都是，找不回來的，不可能有人交還。艾莉兒不放棄，在推特、抖音等個人社群平台，請求協尋。許多人留言：「在日本一定能找回來」、「不要失去希望」等，鼓勵艾莉兒。

當天晚上，警察署聯絡飯店，通知戒指可能找到。第二天一早，夫妻前往認領，果然是他們的鑽石婚戒，員警轉述，撿到失物的人是在東京車站外的地上發現，交到附近派出所，派出所有接到警察署的通知，立刻明白這是報案遺失的戒指。

失而復得的艾莉兒感動地哭了，「很感謝奇蹟發生」，在推特貼文告知大家這個好消息，與她的感謝之意。日本人留言：「在日本不是奇蹟」，「從小就被教導，撿到遺失物要送交給警察」等。

夫妻之後到日光泡溫泉、在京都觀光，5月31日前往南韓首爾旅遊。艾莉兒說，「我還想到日本旅行」。