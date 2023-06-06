3萬英鎊就能買英國200歷史城堡 小心翻修費用

BBC報導，現在只要3萬英鎊就可以買下蘇格蘭謝德蘭群島一座可追溯至1820年的待售城堡，但任何潛在的買家需要擁有雄厚的身家，準備1200萬英鎊的備用資金來支付翻新費用。（取材自推特）

BBC報導，現在只要3萬英鎊就可以買下蘇格蘭謝德蘭群島（Shetland）一座可追溯至1820年的待售城堡，但任何潛在的買家需要擁有雄厚的身家，準備1200萬英鎊的備用資金來支付翻新費用。

這座有著200年歷史的城堡名叫布勞山莊（Brough Lodge），是具有國家意義的A類受保護建築，坐落於僅有61位居民的費特勒島（Island of Fetlar）西北端，占地40英畝（約16公頃），設有裝飾塔樓、庭院和有牆花園。

布勞山莊是由一位名叫尼可森（Arthur Nicholson）的商人根據遊歷法國、瑞士與義大利 時所見聞的建築興建，但自最後一位尼可森夫人於1980年代搬出後就一直空置。該家族最後一位繼承人伯爾蘭（Olive Borland）於2007年把所有權轉移給布勞山莊信託（Brough Lodge Trust），並且擔任其中一位受託管理人。

布勞山莊信託成立於1998年，由志願者營運，目的是保存這座建築。自接管莊園以來，布勞山莊信託已經花費超過50萬英鎊捐款進行防水與添加新的屋頂，並呼籲「慈善企業家」承擔把這個地方轉變成世界級渡假村的計畫。

根據英國土地註冊處2022年8月的計算，蘇格蘭平均房價 為1萬95391英鎊，布勞山莊售價的3萬英鎊遠遠低於這個數字，但布勞山莊信託估算買家將花費1200萬英鎊完成開發。他們提議保留既有建築，以及創造24間臥室和一家餐廳，「願景簡單而有效，根據我們已經擬定的計畫，這座建築的歷史特色將獲得充分的尊重」。

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