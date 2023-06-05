妹系美少女 日本開賣AI偶像寫真集

集英社發售寫真集「誕生」，女主角是AI虛擬人物。（取材自推特）

「不存在」的AI 偶像寫真集你會埋單嗎？日本 出版社「集英社」日前發售一本特別寫真集，主角妹系美少女小愛（さつきあい）其實是AI生成的模型，實際上並不存在，寫真集推出後也引起各界討論。

據日媒IT media報導，集英社推出的寫真集「誕生」，主角「小愛（さつきあい）」是不折不扣的妹系美少女，有著水汪汪大眼和清純臉蛋、姣好身材，唯一缺點是「不存在」，是位虛擬美少女。

該寫真集的圖片是由集英社旗下周刊Playboy編輯部製作，「盡可能逼真地呈現兼具男人理想與夢想的存在」，而她的名字「さつきあい」則是取自「五月（さつき）誕生的AI（あい）女主角」，推特 上也出現小愛的官方帳號，目前追蹤人數已達4500人。雖然設定是2006年5月29日東京出生的17歲小女生，不過集英社至今並未公開小愛的模型繪製工具。