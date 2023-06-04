手機被沒收 15歲學生氣到在宿舍縱火 釀19死
南美國家蓋亞那一所專為偏遠地區村落設立的寄宿學校，日前發生宿舍大火並釀成19死的悲劇，縱火者為該校一名年僅15歲女學生，疑似因為宿舍管理員和老師沒收她的手機，並禁止她和一名成年男性談戀愛，讓她心生不滿，憤而縱火，警方近日指控犯她蓄意縱火，她被視為成年人，依19項謀殺罪名被起訴。
衛報報導，調查人員指出這名15歲少女21日在馬迪亞中學（Mahdia Secondary School）的宿舍大樓的西南端故意點火，原因竟只是她不滿「宿舍管理人員沒收手機」。
火災發生時宿舍5處出入的門都被反鎖，宿舍管理人員以此防止舍內12至18歲的女學生偷溜出去玩樂，沒想到卻阻斷學生逃生的唯一機會，最終釀成18名學生和1名宿舍管理員的5歲兒子死亡悲劇，另有超過24人受傷，其中一名受重傷的學生更被送往紐約一家醫院接受治療，目前大多數獲救的學生均已出院。
蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）受訪時表示「這是一個可怕的事件」，他22日時到醫院探視受傷學生，隨後拜訪罹難者家屬，並宣布全國哀悼3天。
犯下此案的15歲少女29日出庭並被勒令拘留、等待進一步的法庭訴訟，下一次開庭訂於7月5日，如果被判有罪，被告可能面臨「終身監禁」。
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