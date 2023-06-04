手機被沒收 15歲學生氣到在宿舍縱火 釀19死

南美國家蓋亞那一所專為偏遠地區村落設立的寄宿學校發生宿舍大火並釀成19死的悲劇，而兇手竟是一名年僅15歲的少女，警方近日指控犯她犯下19項謀殺罪。(路透)

南美國家蓋亞那 一所專為偏遠地區村落設立的寄宿學校，日前發生宿舍大火並釀成19死的悲劇，縱火 者為該校一名年僅15歲女學生，疑似因為宿舍管理員和老師沒收她的手機 ，並禁止她和一名成年男性談戀愛，讓她心生不滿，憤而縱火，警方近日指控犯她蓄意縱火，她被視為成年人，依19項謀殺罪名被起訴。

衛報報導，調查人員指出這名15歲少女21日在馬迪亞中學（Mahdia Secondary School）的宿舍大樓的西南端故意點火，原因竟只是她不滿「宿舍管理人員沒收手機」。

火災發生時宿舍5處出入的門都被反鎖，宿舍管理人員以此防止舍內12至18歲的女學生偷溜出去玩樂，沒想到卻阻斷學生逃生的唯一機會，最終釀成18名學生和1名宿舍管理員的5歲兒子死亡悲劇，另有超過24人受傷，其中一名受重傷的學生更被送往紐約一家醫院接受治療，目前大多數獲救的學生均已出院。

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）受訪時表示「這是一個可怕的事件」，他22日時到醫院探視受傷學生，隨後拜訪罹難者家屬，並宣布全國哀悼3天。

犯下此案的15歲少女29日出庭並被勒令拘留、等待進一步的法庭訴訟，下一次開庭訂於7月5日，如果被判有罪，被告可能面臨「終身監禁」。