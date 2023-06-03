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美10座古老燈塔拍賣 其中1座傳說鬧鬼 看守人百年前葬身大海

編譯田思怡
美國總務署將把4座燈塔拍賣給一般民眾，包括傳說鬧鬼的彭菲爾德礁燈塔。(取材自維基百科)
美國總務署將把4座燈塔拍賣給一般民眾，包括傳說鬧鬼的彭菲爾德礁燈塔。(取材自維基百科)

華盛頓郵報報導，在全球定位系統(GPS)等科技發達後，燈塔失去了指引船隻方向的作用，美國政府將把10座古老的燈塔拍賣給一般民眾和政府機關團體，有些燈塔已有幾百年歷史，甚至傳說鬧鬼，因此，想當燈塔主人，當心夜半鬼敲門。

美國總務署日前發表聲明表示，將把四座燈塔拍賣給一般民眾，另外六座賣給願意維護這些燈塔的聯邦政府機關、州或地方政府、非營利組織或教育機構。

拍賣給民眾的四座燈塔分布在康乃狄克州、紐約州、俄亥俄州和密西根州。根據「燈塔之友」(Lighthouse Friends)網站，其中位在康乃狄克州費爾菲爾德(Fairfield)的彭菲爾德礁燈塔(the Penfield Reef Lighthouse)據說鬧鬼。該網站列出美國和加拿大鬧鬼的燈塔名單。

1916年，負責看守彭菲爾德礁燈塔的喬丹(Frederick A. Jordan)企圖從燈塔划船上岸與家人共度聖誕假期，但他的船翻了，他也葬身大海。

從此以後，據說喬丹的鬼魂多次出現。艾登(Rudolph Iten)在「燈塔之友」網站的一篇文章中指出，他看到一個鬼影從喬丹以前住的房間出去。他說，他發現航海日誌被人從書架上取下，翻到記錄喬丹死亡的那一頁。

喬丹 拍賣 康乃狄克州

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