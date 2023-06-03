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印度新郎悔婚 新娘追20公里抓回

綜合報導

印度日前有新郎在婚禮前悔婚，盛裝打扮的新娘在婚禮現場苦等不見新郎，卻不知聲稱要去接母親觀禮的新郎，其實早已穿上便服逃婚。新娘察覺不對，身披嫁衣狂追20公里，終將悔婚的新郎直接抓到附近寺廟完婚。

綜合印度媒體報導，印度北方邦巴雷利市（Bareilly）一對情侶在交往兩年半後，決定步入婚姻殿堂，原準備於5月21日在當地神廟舉行婚禮。可是婚禮當天，盛裝打扮好的新娘久等不見新郎出現，於是致電查詢。新郎回覆稱要去布道恩縣（Budaun）接母親來會場觀禮，不得已才遲到。

新娘一聽懷疑新郎有古怪，直覺認為對方準備逃婚，於是披著婚紗跑出會場「尋夫」。兩小時後，她在20公里外的比莫拉（Bhimora）警局附近發現新郎蹤跡。當時新郎正在警局附近車站準備登上巴士，結果被新娘抓住。事後新郎坦白，他其實答應了另一個女生說要娶她，之後兩人在大馬路上爭執。

最終，雙方家庭決定繼續婚禮，新娘及其家人，和新郎家人將新郎抓到附近寺廟完婚。從網上流傳的照片可見，身穿便服的新郎在家人注視下與新娘完成婚禮儀式，神情略顯滄桑。事後，賓客們大讚新娘勇於追愛，而新郎被批評不負責任。

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