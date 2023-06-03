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美修女下葬4年「肉身不壞」 可為日後封聖理由

編譯田思怡
威廉敏娜修女為「使徒女王瑪麗本篤會修女」修道院創始人，於2019年5月去世，享耆壽95歲。（取材自修道院資料照片）
威廉敏娜修女為「使徒女王瑪麗本篤會修女」修道院創始人，於2019年5月去世，享耆壽95歲。（取材自修道院資料照片）

英國衛報報導，美國密蘇里州一個小城的修女下葬四年後開棺發現她的遺體仍完好，吸引數以百計的人來瞻仰「神蹟」，在天主教內，「肉身不壞」可以成為日後封聖的理由。

密蘇里州高爾鎮（Gower）的修女威廉敏娜·蘭開斯特（Sister Wilhelmina Lancaster）為「使徒女王瑪麗本篤會修女」修道院創始人，2019年5月去世，享耆壽95歲。今年5月18日，修道院掘出她的棺木準備移至教堂的永久安葬地，開棺時赫然發現她的肉身幾乎沒有腐爛，宛如剛剛埋葬時一樣。

一名修女告訴新聞周刊，威廉敏娜修女的遺體沒有經過防腐保存處理，就放在簡陋的木棺內下葬，而且棺木已破裂，使她的遺體暴露在溼氣和塵土下。這名修女說，「墓地人員告訴我們，在這種情況下，可能只剩下骨骸」。

天主教認為「肉身不壞」是顯聖，可以成為日後封聖的理由。天主教堪薩斯城-聖約瑟夫教區主教強斯頓（Bishop Johnston）表示，尚未展開封聖程序。

根據天主教新聞社，紀錄上有100多人肉身不壞，但威廉敏娜修女可能是美國第一位肉身不壞的非裔人士

修道院院長塞西莉亞修女（Mother Cecilia）表示，「我們認為她是第一位肉身不壞的美國非裔女性」。

一些專家解釋，在死後最初幾年遺體不腐爛並不一定是神蹟。西卡羅來納大學（Western Carolina University）副教授兼法醫人類學主任巴薩拉克夸（Nicholas Passalacqua）表示，「通常遺體變成骨骸約需五年，這還是在沒有棺木或其他容器的包覆下，因此，放在棺木裡的遺體在下葬四年後仍保存完好，我個人不會太驚訝」。

威廉 密蘇里州 非裔

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