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光汙染嚴重 科學家：20年後恐看不到星星

綜合報導
根據研究估計，光汙染惡化速度加劇，大多數星座20年後將無法辨識。(Getty Images)
根據研究估計，光汙染惡化速度加劇，大多數星座20年後將無法辨識。(Getty Images)

隨著人工照明遍布全球，光汙染問題日漸嚴重，導致觀星變得更加困難。科學家表示，民眾恐怕在20年後就無法辨識大多數星座，對觀星、天文活動造成重大的破壞。

英國衛報報導，2016年的研究報告就指出，因為人工照明數量不斷增加，全球已經有超過三分之一的人口無法完整看見銀河；德國地球科學中心學者凱巴則說，夜空正以每年10%的速度在變亮，目前新生兒還能看到250個星星閃耀於夜空中，但到他們18歲後，大概只看得到100顆恆星。

在繁華的都市裡，夜空從來沒有真的變暗過，相反的，天空中充滿著人造光，這是人類活動所造成的光在大氣中散射的結果。這種光污染導致了肉眼可見的夜空變亮，並削弱了星星的能見度。

另據國家地理報導，人造光除了影響夜空之外，也會打亂民眾的晝夜節奏，尤其對睡眠相關的褪黑激素產生影響，導致睡眠不足、疲勞或焦慮等狀況，也有研究指出，光汙染害會影響動物的遷徙、習性與棲息地，並造成生態失衡。

但真正的問題是，「民眾未能將光汙染視為威脅。」倫敦大學學院眼科教授佛斯貝里說，目前大多數LED燈都是使用藍光，在缺乏紅光與紅外線的狀況下，也影響到民眾褪黑激素的產生機制，而該物質與血糖分解息息相關，恐與肥胖也脫不了關係。

肥胖 血糖 德國

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