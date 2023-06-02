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隕石砸德民宅 天降21.5萬財富

聯合新聞網
德國一名男子與妻女在家中享受咖啡時光時，後院突然傳來一聲巨響，竟是隕石掉落。(影片截圖)
德國一名男子與妻女在家中享受咖啡時光時，後院突然傳來一聲巨響，竟是隕石掉落。(影片截圖)

人在家中坐，竟「獎從天上來」？德國埃爾姆斯霍恩的一名男子上月與妻女在家中享受咖啡時光時，後院突然傳來一聲巨響，原本以為是煤氣洩漏，沒想到，女兒一個聰明之舉，不但證明家中安全無虞，更為他們帶來一筆財富。

太陽報報導，一名德國男子馬穆特沙欣（Mahmut Sahin）日前跟太太、女兒在家中享受咖啡時光時，突然聽見後院傳來一聲巨響，三人趕緊到後院查看，只見後院出現一個坑洞，有一顆巨石半埋在土裡。

「我們一開始以為院子裡的洞是煤氣洩漏或化學反應造成的，所以打電話給消防隊，但警報很快就解除了」。馬穆特說，原本不知道是隕石墜落，是女兒想起隕石經撞擊數小時後具有磁性，而普通岩石則沒有。

馬穆特回憶女兒當時拿出兩塊磁鐵在「巨石」上測試，「它們真的黏到石頭上了」。自從得知院子裡的巨石是隕石後，馬穆特已接獲來自世界各地針對該顆隕石的報價，「致電和親自拜訪都有」。據報導，馬穆特目前接獲的最高報價達17萬4045英鎊（約21.5萬美元），「中樂透的機率都比這個（家有隕石）高」他說道。

報導指出，德國航空太空中心的專家已針對該顆約達4公斤的隕石進行3D掃描，以便更好地了解它的移動路徑和起源。目前，該顆隕石被妥善保存在一個特殊的保險箱裡。「我們愛上了這顆石頭」馬穆特並考慮「短期在博物館展示」。

德國 咖啡 太空

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