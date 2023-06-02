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手機掉水庫 印度官3天抽乾200萬公升水找回

編譯周辰陽
印度地方官員維什瓦斯(左)日前自拍時，不慎讓價值約1200美元的三星手機掉進水庫，但他竟把水庫排乾以找回手機。(取材自推特)
印度地方官員維什瓦斯(左)日前自拍時，不慎讓價值約1200美元的三星手機掉進水庫，但他竟把水庫排乾以找回手機。(取材自推特)

印度一位地方官員近日遭到停職處分，原因是他指示把水庫排乾以找回自己的手機

英國BBC報導，印度中部恰蒂斯加爾邦坎克爾縣（Kanker, Chhattisgarh）食品檢驗官維什瓦斯（Rajesh Vishwas）日前在克爾卡塔水庫（Kherkatta Dam）自拍時，不慎讓手上價值約1200美元（10萬印度盧比）的三星手機掉下水庫。

維什瓦斯表示，因為當地潛水員未能找到手機，於是他出錢找來了一台柴油抽水機，並宣稱得到一位官員口頭許可，將「一些水排放到附近的運河」。他還說，這位官員稱此舉「其實將有益於農民，他們會得到更多的水」。

柴油抽水機據報運作了3天，排空了據報足以灌溉600公頃農地的約200萬公升水。水資源部門的另一位官員接到投訴趕來，這才阻止了維什瓦斯的抽水任務。那支三星手機最後是找了回來，但因為泡水太久而無法啟動。

報導指出，維什瓦斯聲稱手機儲存了敏感的政府數據、必須要找回來，但他已被控濫用職權，並引來了其他政界人士批評。不過，維什瓦斯否認自己濫權，並稱因為他的行為所排出的水來自水壩的溢流段，「不屬於可用狀態」。

印度近日受熱浪侵襲，多處出現乾旱，坎克爾縣官員舒克拉（Priyanka Shukla）說，維什瓦斯已被停職直到接受調查，「水是基本資源，不可以像這樣浪費」。

手機 印度 三星

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