仿「拉斯維加斯風格」 日本賭場型日照中心 以賭養命？

LAS VEGAS從社長到設施機構的長照人員，都會穿著像荷官一樣的制服，讓環境更有沉浸感。（取材自LAS VEGAS）

「以賭養命，活化身心？」日本 因應超高齡化社會的到來，各種深入社區的長照 、日照中心，已成為地區老年人口的常用設施。近年來有民間業者設立了「賭場型日照中心」，將照護老人的場所改造成拉斯維加斯般的豪華設施，還提供撲克牌、麻將、小鋼珠等各類博弈遊戲。這種新型日照中心引發日本社會的熱烈話題，讓老人賭博算是一種養生嗎？會不會有成癮的疑慮？經過幾年的經營，在遊戲裡活化身心的老人們，又是怎麼想的？

日本最早以賭場為主題的日照中心，是「LAS VEGAS」介護設施，目前在日本全國已有23間機構。不僅設施名稱直接以世界知名賭場拉斯維加斯為名，從接送老人的黑色廂型車、機構裡的長照人員、到內裝設施環境，也全部都是「賭場風格」。從設施外觀來看，可能看不出特別的差異，但黑底黃字的招牌格外顯眼，進去設施後映入眼簾的，不是平常老人長照中心傳統印象的寧靜祥和，而是在各種機械音效、洗牌以及歡騰的人聲裡，看到老人們有的打小鋼珠，有的圍成一圈打麻將，有的坐在牌桌前等荷官發牌。

沉浸體驗 每日表揚賭王

「博弈」就是這間日照中心主打的特色，如果沒有特別說明的話，設施裡的景象恐怕對任何人來說，無疑就是賭博遊藝場。LAS VEGAS 從社長到設施機構的長照人員，都會穿著像荷官一樣的制服，讓環境更有沉浸感；社長森薰的理念是透過博弈遊戲的方式，讓高齡者可以活化腦力、增進與他人的互動溝通，也能藉由遊戲的成就感來增進正面情緒。

LAS VEGAS的一天如何度過？從上午9點開始，設施會派出尊爵不凡的黑頭車接送，到設施後先做例行健康檢查、用餐，然後是團體運動體操時間，也可以做靜態放鬆活動。在身體機能訓練熱身之後，中午11點才是賭博遊樂場的開放時間，一小時之內老人們可以自由參加各類遊戲，種類包括麻將、撲克牌類型、以及現場設置的柏青哥機台等。

經過激烈的博弈之後，設施會提供各類午餐和飲料，下午時段則依照個別需求，進行復健運動、諮商談話、身體照護或各類靜態活動；第二場「賭博時間」是在下午3點，並且會在一個半小時之後，統計當天「玩家」們的積分，頒發獎狀表彰當天的賭王。最後在傍晚4點45分，坐上黑頭車快樂賦歸。

參加賭場遊戲時，老人們使用的不是真正的金錢，而是LAS VEGAS自行印製的「紀念幣」，無論贏錢、輸錢，用的賭資都是這款免費發放的紀念幣。實際上除了遊戲用途之外，紀念幣沒有任何其他作用或價值，不能用來交易、純粹是分數的象徵——因此拿紀念幣去「給老人一罐啤酒！」這種場景並不會發生。

老人們正在麻將桌前做伸展運動。（取材自LAS VEGAS）

紀念幣當賭資 免費發放

但這種擬真感帶來的博弈勝負，似乎讓日照中心的老人們激起某種「生命能量」。《朝日電視台》探訪LAS VEGAS，受訪的老人面露喜色：

「在家裡也就只是看電視一整天，還是來這邊比較快樂！」

也有其他老人的家屬表示，老父親原本待在家中，一整天幾乎都是看電視到睡著，很少跟人互動、臉上也看不出什麼表情。但來到LAS VEGAS之後，明顯活力變好，原本了無生氣的面容多了豐富的表情——家屬認為應該是透過這些賭場遊戲，刺激大腦的活化效果。

這種賭場型日照中心標榜的「活化認知功能」，確實有醫學專家的認可支持，也因此LAS VEGAS的出現才在近期又成為日本新聞話題，甚至研究繼續拓展推廣的可能。但日復一日的賭博活動，會不會反而變成老人的「賭博成癮」問題？

參加賭場遊戲時，老人們使用的不是真正的金錢，而是LAS VEGAS自行印製的「紀念幣」。（取材自LAS VEGAS）

防止成癮 時間嚴格控制

以LAS VEGAS的情況來說，目前尚未出現成癮者的案例，實際上按日照中心的時程安排，真正玩遊戲的時間控制在一個小時左右，並不符合「長時間沉迷」的要件；賭博的勝負更不會造成生活上的困擾、也沒有出現老人因為沒有玩到遊戲而性情大變。因此比起柏青哥、賽馬博弈等在市場上經營的活動，精準控制的賭場型日照中心並沒有成癮憂慮。

同理也可以看到除了LAS VEGAS之外，還有其他民間設施引進電腦設備，打造成「電競日照中心」，一間位於神戶的「ISR e-Sports」就是限定只有60歲以上民眾可以加入會員，主打老人電競活化身心，單次遊玩時間不超過2小時，並且有現場輔導員協助，防止電玩成癮問題。

新型態的日照中心出現，卻也微妙地和在地的相關產業有了矛盾，特別是LAS VEGAS在今年初變成新聞爭相採訪的話題後，就有若干柏青哥業者擔憂，是不是會反過來衝擊在地柏青哥的生意？但實際上無論是否有賭場型日照中心出現，原本柏青哥產業就在面臨整體萎縮的現象，擁有將近20兆日圓產值的產業走下坡，應該難以全部歸咎於照顧老人的日照中心。

除了LAS VEGAS這種賭場型之外，其他新型態的設施還有位於靜岡千代田的「咖啡 館型」，這間名為「Café＆Reha」的日照中心，從外觀到內裝完全和一般的咖啡店無異，人員也都會穿著咖啡店制服值勤，讓老人們可以像日常一般在此休息、復健，又能夠享受與朋友咖啡喫茶的時光。

無論是LAS VEGAS的賭博養生、還是Café＆Reha的喫茶樂趣，提供的是給老年照護生活的另一種選擇，藉由遊戲和環境模擬帶來感官的刺激，重新喚起「生命的樂趣」。用LAS VEGAS的設施宗旨來說，要提供的是「笑容．選擇．創造」——在人生的晚年，有自信尊嚴地持續「挑戰」。