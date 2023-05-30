我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

仿「拉斯維加斯風格」 日本賭場型日照中心 以賭養命？

轉角24小時
LAS VEGAS從社長到設施機構的長照人員，都會穿著像荷官一樣的制服，讓環境更有沉浸感。（取材自LAS VEGAS）
LAS VEGAS從社長到設施機構的長照人員，都會穿著像荷官一樣的制服，讓環境更有沉浸感。（取材自LAS VEGAS）

「以賭養命，活化身心？」日本因應超高齡化社會的到來，各種深入社區的長照、日照中心，已成為地區老年人口的常用設施。近年來有民間業者設立了「賭場型日照中心」，將照護老人的場所改造成拉斯維加斯般的豪華設施，還提供撲克牌、麻將、小鋼珠等各類博弈遊戲。這種新型日照中心引發日本社會的熱烈話題，讓老人賭博算是一種養生嗎？會不會有成癮的疑慮？經過幾年的經營，在遊戲裡活化身心的老人們，又是怎麼想的？

日本最早以賭場為主題的日照中心，是「LAS VEGAS」介護設施，目前在日本全國已有23間機構。不僅設施名稱直接以世界知名賭場拉斯維加斯為名，從接送老人的黑色廂型車、機構裡的長照人員、到內裝設施環境，也全部都是「賭場風格」。從設施外觀來看，可能看不出特別的差異，但黑底黃字的招牌格外顯眼，進去設施後映入眼簾的，不是平常老人長照中心傳統印象的寧靜祥和，而是在各種機械音效、洗牌以及歡騰的人聲裡，看到老人們有的打小鋼珠，有的圍成一圈打麻將，有的坐在牌桌前等荷官發牌。

沉浸體驗 每日表揚賭王

「博弈」就是這間日照中心主打的特色，如果沒有特別說明的話，設施裡的景象恐怕對任何人來說，無疑就是賭博遊藝場。LAS VEGAS 從社長到設施機構的長照人員，都會穿著像荷官一樣的制服，讓環境更有沉浸感；社長森薰的理念是透過博弈遊戲的方式，讓高齡者可以活化腦力、增進與他人的互動溝通，也能藉由遊戲的成就感來增進正面情緒。

LAS VEGAS的一天如何度過？從上午9點開始，設施會派出尊爵不凡的黑頭車接送，到設施後先做例行健康檢查、用餐，然後是團體運動體操時間，也可以做靜態放鬆活動。在身體機能訓練熱身之後，中午11點才是賭博遊樂場的開放時間，一小時之內老人們可以自由參加各類遊戲，種類包括麻將、撲克牌類型、以及現場設置的柏青哥機台等。

經過激烈的博弈之後，設施會提供各類午餐和飲料，下午時段則依照個別需求，進行復健運動、諮商談話、身體照護或各類靜態活動；第二場「賭博時間」是在下午3點，並且會在一個半小時之後，統計當天「玩家」們的積分，頒發獎狀表彰當天的賭王。最後在傍晚4點45分，坐上黑頭車快樂賦歸。

參加賭場遊戲時，老人們使用的不是真正的金錢，而是LAS VEGAS自行印製的「紀念幣」，無論贏錢、輸錢，用的賭資都是這款免費發放的紀念幣。實際上除了遊戲用途之外，紀念幣沒有任何其他作用或價值，不能用來交易、純粹是分數的象徵——因此拿紀念幣去「給老人一罐啤酒！」這種場景並不會發生。

老人們正在麻將桌前做伸展運動。（取材自LAS VEGAS）
老人們正在麻將桌前做伸展運動。（取材自LAS VEGAS）

紀念幣當賭資 免費發放

但這種擬真感帶來的博弈勝負，似乎讓日照中心的老人們激起某種「生命能量」。《朝日電視台》探訪LAS VEGAS，受訪的老人面露喜色：

「在家裡也就只是看電視一整天，還是來這邊比較快樂！」

也有其他老人的家屬表示，老父親原本待在家中，一整天幾乎都是看電視到睡著，很少跟人互動、臉上也看不出什麼表情。但來到LAS VEGAS之後，明顯活力變好，原本了無生氣的面容多了豐富的表情——家屬認為應該是透過這些賭場遊戲，刺激大腦的活化效果。

這種賭場型日照中心標榜的「活化認知功能」，確實有醫學專家的認可支持，也因此LAS VEGAS的出現才在近期又成為日本新聞話題，甚至研究繼續拓展推廣的可能。但日復一日的賭博活動，會不會反而變成老人的「賭博成癮」問題？

參加賭場遊戲時，老人們使用的不是真正的金錢，而是LAS VEGAS自行印製的「紀...
參加賭場遊戲時，老人們使用的不是真正的金錢，而是LAS VEGAS自行印製的「紀念幣」。（取材自LAS VEGAS）

防止成癮 時間嚴格控制

以LAS VEGAS的情況來說，目前尚未出現成癮者的案例，實際上按日照中心的時程安排，真正玩遊戲的時間控制在一個小時左右，並不符合「長時間沉迷」的要件；賭博的勝負更不會造成生活上的困擾、也沒有出現老人因為沒有玩到遊戲而性情大變。因此比起柏青哥、賽馬博弈等在市場上經營的活動，精準控制的賭場型日照中心並沒有成癮憂慮。

同理也可以看到除了LAS VEGAS之外，還有其他民間設施引進電腦設備，打造成「電競日照中心」，一間位於神戶的「ISR e-Sports」就是限定只有60歲以上民眾可以加入會員，主打老人電競活化身心，單次遊玩時間不超過2小時，並且有現場輔導員協助，防止電玩成癮問題。

新型態的日照中心出現，卻也微妙地和在地的相關產業有了矛盾，特別是LAS VEGAS在今年初變成新聞爭相採訪的話題後，就有若干柏青哥業者擔憂，是不是會反過來衝擊在地柏青哥的生意？但實際上無論是否有賭場型日照中心出現，原本柏青哥產業就在面臨整體萎縮的現象，擁有將近20兆日圓產值的產業走下坡，應該難以全部歸咎於照顧老人的日照中心。

除了LAS VEGAS這種賭場型之外，其他新型態的設施還有位於靜岡千代田的「咖啡館型」，這間名為「Café＆Reha」的日照中心，從外觀到內裝完全和一般的咖啡店無異，人員也都會穿著咖啡店制服值勤，讓老人們可以像日常一般在此休息、復健，又能夠享受與朋友咖啡喫茶的時光。

無論是LAS VEGAS的賭博養生、還是Café＆Reha的喫茶樂趣，提供的是給老年照護生活的另一種選擇，藉由遊戲和環境模擬帶來感官的刺激，重新喚起「生命的樂趣」。用LAS VEGAS的設施宗旨來說，要提供的是「笑容．選擇．創造」——在人生的晚年，有自信尊嚴地持續「挑戰」。

日本 咖啡 長照

上一則

對跑步過敏 她狂奔後「冒整片蕁麻疹」險喪命

下一則

加拿大東岸野火肆虐 房屋、車輛被燒毀 1.6萬人急撤

延伸閱讀

全球最貴 日本冰淇淋1份要價6390美元 創金氏紀錄

全球最貴 日本冰淇淋1份要價6390美元 創金氏紀錄
日本最貴 網紅染髮加金箔花掉2800美元

日本最貴 網紅染髮加金箔花掉2800美元
中方將反制日本半導體設備限令？ 中商務部這樣回應

中方將反制日本半導體設備限令？ 中商務部這樣回應
俄羅斯偵察機現蹤外海 日本戰鬥機緊急升空因應

俄羅斯偵察機現蹤外海 日本戰鬥機緊急升空因應

熱門新聞

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

2023-05-27 09:52
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

2023-05-27 09:25
哈利王子（右）與妻子梅根近日被不同人士預言絕對離婚。（路透資料照片）

哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局

2023-05-27 11:57
柬埔寨北部一名鱷魚養殖業者日前被鱷魚拉近水池內後，被大約40隻鱷魚撕成碎片慘死。（Getty Images）

恐怖…他被拖入水池 遭40隻鱷魚圍攻「撕成碎片」慘死

2023-05-26 22:34

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品