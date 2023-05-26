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英國兒童真幸福 零用錢隨通貨膨脹調漲

編譯洪啟原
最新數據顯示，儘管英國面臨的財務吃緊情勢擴大，但英國孩童卻有理由笑開懷，他們的零用錢在過去一年大增，甚至超越通膨升幅。（歐新社）
最新數據顯示，儘管英國面臨的財務吃緊情勢擴大，但英國孩童卻有理由笑開懷，他們的零用錢在過去一年大增，甚至超越通膨升幅。（歐新社）

儘管英國一般民眾的財務因高通膨而相當吃緊，但英國孩童卻有理由笑開懷，他們的零用錢在過去一年大增，漲幅甚至超越通膨的增幅。

根據英國兒童零用錢和家事App「NatWest Rooster Money」日前公布的零用錢指數，從去年3月到今年2月為止，英國兒童平均獲得的零用錢為333.84英鎊（約416美元），較前一次調查的數據增加32.24英鎊，增幅約10.69%，高於英國2月消費者物價指數（CPI）的年升率10.4%。換算後，兒童平均每周的零用錢約6.42英鎊（約8美元），也較前一次調查高出0.62英鎊。

以年齡來看，6歲兒童獲得的零用錢較前一次調查高出34.5%，幾乎是2月通膨年升幅的三倍；他們每周平均可領到3.94英鎊，也較前一次調查的2.93英鎊多出1英鎊。

而15歲青少年的零用錢較前一次調查縮水0.52英鎊，至每周9.72英鎊。16歲青少年每周領取12.75英鎊零用錢，是零用錢金額最高的族群；17歲青少年每周平均領12.59英鎊零用錢。

NatWest Rooster Money執行長暨創辦人卡邁克表示，生活成本危機正對孩子們的零用錢產生影響，「家庭預算從沒像現在這麼緊繃過，與2021/2022年的調查相比，每周可固定領零用錢的孩子愈來愈少」，但他也說，許多家庭正努力保護孩子不受到物價大漲所影響。

這項零用錢指數的年度調查主要訪問英國12萬6122名兒童和青少年，調查時間為去年3月至今年2月。零用錢的來源包括日常零用錢和孩童在其他場合的收入總和，例如父母給的生日禮金、牙仙（父母）收走孩子乳牙並留下零用錢、父母按成績給零用錢，以及孩子做家事等等。

指數 預算

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