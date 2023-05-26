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美國女童失蹤6年 「鷹眼」民眾憑4秒畫面認人破案

綜合報導
在Netflix「懸疑未決」節目中，出現了失蹤女童翁貝豪恩及其母親的相片。（視頻截圖）
在Netflix「懸疑未決」節目中，出現了失蹤女童翁貝豪恩及其母親的相片。（視頻截圖）

美國一名女童翁貝豪恩（Kayla Unbehaun）失蹤長達6年，她的案件出現在2022年底Netflix「懸疑未決」（Unsolved Mysteries）節目內容中，沒想到有「鷹眼」民眾單憑片內約4秒的畫面成功認人，協助破案，讓翁貝豪恩的父親得以跟女兒重聚。

香港01報導，翁貝豪恩生於美國伊利諾伊州，2017年7月失蹤，當時只有九歲，她被生母希瑟（Heather Unbehaun）帶走。希瑟與丈夫離婚後，她未能取得女兒的撫養權，但帶走了女兒，前夫Ryan Iskerka一直尋找她們兩人未果。

Netflix在2022年11月推出的「懸疑未決」第三輯第九集「被家長綁架」節目中，尾段出現了翁貝豪恩及其母親的相片。

雖然畫面只有約4秒，但到了2023年5月13日，美國北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）有「鷹眼」民眾憑此在一家商店內成功認人，有外媒指該民眾是認出了翁貝豪恩，也有部分外媒指是認出了母親希瑟。

左圖為美國女童翁貝豪恩（Kayla Unbehaun）年幼時的照片，右為翁貝豪恩...
左圖為美國女童翁貝豪恩（Kayla Unbehaun）年幼時的照片，右為翁貝豪恩失蹤後，當地機構模擬她長大後樣子的照片。（取材自National Center for Missing & Exploited Children）

民眾告知店員後，店員再向警方舉報。翁貝豪恩如今與父親重聚，母親希瑟被捕。

翁貝豪恩現年15歲，她的父親Ryan Iskerka表示，他對翁貝豪恩安全回家感到非常高興，又指現在要開始讓兩人重新認識彼此的過程，希望外界給予他們穩私空間。

北卡羅來納州 Netflix 香港

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