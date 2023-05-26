日本最貴 網紅染髮加金箔花掉2800美元

美髮師京極在染髮劑裡加入大量金箔。（視頻截圖）

日本 除了是美食天堂，也是美妝潮流的集中地，不少人都曾經考慮過在日本旅行的期間剪髮，嘗試不同風格的髮型。最近有日本知名YouTuber 就實測找來日本收費最貴的髮型師為自己剪髮，究竟花費破萬的超豪華髮型是什麼樣子呢？

香港01報導，日本知名YouTuber「Hajime社長」突發奇想，找來全日本最貴的髮型師為他剪髮。而Hajime找到的正是「Salon Ryu」的社長兼髮型師京極琉，他除了曾獲得世界第一髮型師的稱號，也是全日本「指名費」最高的髮型師。單是要選擇他為你剪髮，就已經要付8.8萬元（日幣，下同，約639.2美元）。

Hajime社長的後面頭髮被染上藍黑色，每一個角度都能看到不同顏色，非常獨特。（視頻截圖）

雖然指名費極高，但京極表示自己的預約已排滿到明年10月。將Hajime帶到獨立房間後，便開始和他談論所期望髮型的長度和設計。隨後便由漂髮開始，把原本的咖啡 色漂走。漂髮劑中加入了100%人毛由來的角蛋白營養粉修復髮芯損傷，在上色期間還有店員拿來白酒給Hajime喝。

據說現年28歲的京極其實是上海人，12歲初次隨母親訪日，之後在日本的美容專門學校畢業。2016年到英國留學半年，2017年7月以21歲之齡就開創了自己的美髮店。2018年參加倫敦舉行的世界髮型師大賽後獲得世界第一髮型師的稱號。

Hajime社長的最終髮型頂層染成「奶茶金色」發尾外翹，側面被剪短並染上銀色。（視頻截圖）

漂髮劑放置30分鐘後便去另外一間獨立房間沖洗，再回原本的房間剪髮並進行第二次漂髮同時染髮，讓Hajime的頭頂一度出現「鋁箔紙的傘」。20分鐘後再次沖洗，並進行最後一次染髮程序。京極就往染髮劑裡加入大量金箔，除了看下去更高檔，據說也有強化髮質的效果。

美髮師京極將Hajime社長帶到獨立房間後，便開始和他談論所期望髮型的長度和設計。（視頻截圖）

Hajime的最終髮型頂層染成「奶茶金色」髮尾外翹，側面被剪短並染上銀色，而後方則染上藍黑色，每一個角度都能看到不同顏色，非常獨特。究竟最後收費是多少呢？除了指名費的8.8萬日圓以外，漂髮加100%人毛由來角蛋白營養粉是3.3萬元、染髮設計是20萬日圓、髮質改善療程5.5萬元再加上剪髮1.1萬元，總共是38.7萬元（約2811美元）。

最可怕的是在Hajime的影片公開兩天後，京極就在網站上公布自己的指名費漲價近一倍，有不少日本網友都被這個天價嚇到。