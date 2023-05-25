研究：英國金毛可卡犬 最具攻擊性

洛威拿犬被貼上殘忍犬種的名號並非前所未聞，但專家指英國可卡犬(圖)才是所有犬種中最凶惡的一種。(路透)

洛威拿犬（Rottweilers）被貼上殘忍犬種的名號並非前所未聞，但飼主可能會驚訝地發現，英國可卡犬（English Cocker Spaniel）才是所有犬種中最凶惡的一種，攻擊性幾乎是英國其他犬種的兩倍。

英國每日郵報報導，倫敦皇家 獸醫學 院的專家發現，4%的可卡犬具有攻擊性，但如果牠們擁有一身金毛，比率就會增加3倍到12%。另外一方面，體型更大、或許看起來更可怕的洛威拿犬其實更加友善，只有7.46%會暴躁易怒。

據報導，這個結果是在數度談到「可卡易怒症候群」（cocker rage syndrome）後得出。這是一種罕見的不可控制狀況，會導致狗狗一下子勃然大怒。

另據每日郵報的整理，犬隻攻擊性按順序分別是金毛英國可卡犬、洛威拿犬、吉娃娃、格雷伊獵犬（Greyhound）、巴哥與拉布拉多。

領導研究計畫的歐尼爾博士（Dr Dan O'Neill）表示，在犬種之間進行選擇是飼主要養新狗時最擔心的決定之一，「雖然不是一個非常具有攻擊性的品種，但飼主應該注意到，跟拉布拉多尋回犬等其他一些有小孩家庭所飼養的傳統品種相比，英國可卡犬有著較高的攻擊性」。

歐尼爾博士說，英國可卡犬的攻擊性程度在雄性與金色的狗會比較高，因此特別擔心攻擊性的飼主可以選擇雌性或非金色的狗。(編譯周辰陽)