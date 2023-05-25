超速避刑責…酒駕男跟狗換位置 辯「牠開的」

美國科羅拉多州一名超速的駕駛被警方攔下後，竟異想天開跟狗交換座位，意圖逃避刑責。圖為示意圖。(路透)

美國科羅拉多州 一名超速的駕駛日前被警方攔下後，竟異想天開讓自己的狗狗坐到駕駛座上，並辯稱「自己沒有開車，車是牠開的」，以逃避刑責，不過他的詭計沒能騙過警方，最終還是被逮捕。

BBC與沙加緬度蜂報報導，科羅拉多州春田市警局（Springfield Police Department）在臉書貼文指出，當事人一開始是因為在限速每小時48公里的區域飆到每小時84公里而被警員攔下。當警員接近車輛時，卻看到了離奇的一幕在眼前展開。

警局寫到，「駕駛試圖跟他的狗交換位置…當SPD警官接近時，看到了整個過程」。據悉，該名男子不只超速，同時還喝醉了，下車後卻宣稱自己「沒在駕駛」該輛汽車 ，

當警官詢問他是否喝了酒時，男子隨即拔腿就跑，但他沒能跑多遠。警方表示，他在距離車輛近20公尺內被捕，並被控犯下酒後駕車（DUI）、拒捕與超速，先被送到醫院，接著被押進了監獄 ，至於男子的狗則被送交駕駛的熟人，在飼主坐牢期間接受照料。

警方沒有透露男子與狗的名字，但後來知悉普韋布洛（Pueblo, CO）對他發了兩張有效逮捕令，「狗則沒有面臨任何指控，只是警告一番，就把牠放了」。