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交往720人… 巴西辣嬤性趣大 交友軟體被鎖

聯合新聞網
安卓莉亞離婚之後，交往人數已達720人。（取材自Instagram）
安卓莉亞離婚之後，交往人數已達720人。（取材自Instagram）

曾因為在健身房錄影遭健身房經理制止而引發熱議，巴西籍美魔女健身網紅近期又遇衰事，讓她的「性福」出現危機。

據「每日星報」報導，在倫敦生活的50多歲巴西籍健身網紅安卓莉亞（Andrea Sunshine）早已當上阿嬤，但仍然擁有緊緻的身材，曾因為在健身房運動時錄下自己運動的影片，而遭健身房經理嗆聲「妳很有名嗎？」引發網友議論。

近期，安卓莉亞再遇衰事，她因為「太火辣了」，所以交友軟體帳號在四個月前被刪除。安卓莉亞稱交友軟體上有眾多追求者，她想與每個配對到的人交流，但難度太高，因為人數實在太多了。安卓莉亞猜測，可能是因為有人不滿自己被拒絕，所以檢舉她的帳戶，或是因為跟她配對的有上千人，帳號才被刪除。

安卓莉亞表示，現在只想要回帳號，「交友軟體非常適合我，因為我不是一個會整夜外出的人」、「好可惜，我才剛跟一個人建立起良好的關係」。

據報導，自安卓莉亞離婚之後，交往人數已達720人，也不吝於分享自己的性生活，表示在過去三年中，維持開放式關係，「這種關係能給我足夠的性愛」、「平均來說，我每周約會3至5個人」。此外，安卓莉亞也說自己每天都會收到50多則調情簡訊。

安卓 健身 巴西

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