我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

奈及利亞女廚連續烹飪100小時 創金氏世界紀錄

編譯周辰陽
奈及利亞大廚貝西11日開始作飯，並且一直持續到了15日，挑戰印度大廚通登（Lata Tondon）於2019年創下的87小時45分鐘最長烹飪馬拉松紀錄。(路透)
奈及利亞大廚貝西11日開始作飯，並且一直持續到了15日，挑戰印度大廚通登（Lata Tondon）於2019年創下的87小時45分鐘最長烹飪馬拉松紀錄。(路透)

奈及利亞大廚貝西（Hilda Effiong Bassey）連續100個小時不停烹飪，試圖締造新的世界紀錄，最後她成功達標，創下世界最長烹飪時間的紀錄，比上一位挑戰者、多烹飪了12小時45分鐘，烹飪期間更引發全國轟動。

CNN報導，貝西在社群媒體以「Hilda Baci」文明，5月11日開始作飯，並且一直持續到5月15日，發明超過55種食譜與超過100道佳餚，旨在馬拉松式展現廚藝期間，讓最棒的奈及利亞美食亮相。

貝西想要打破的最長烹飪馬拉松紀錄為87小時45分鐘，這是由印度大廚通登（Lata Tondon）於2019年創下。儘管金氏世界紀錄委員會仍必須確認滿足所有的標準，以及她是否將成為新的紀錄保持者，但通登在貝西著手挑戰之前已經發布訊息，表達了她的支持。

貝西告訴CNN，她之所以受到激勵要嘗試破紀錄，是因為她想要把奈及利亞菜放上地圖，「奈及利亞美食是最好的，食譜傳播越廣，就會有越多人願意嘗一嘗，奈及利亞菜就是如此可口的食物」。

雖然貝西在奈及利亞首都拉哥斯瘋狂烹飪期間自始至終缺乏睡眠，但是她維持著飽滿的精神，還可以見到她手舞足蹈，跟成群結隊到場支持她的粉絲揮手致意。這些接受CNN訪問的粉絲中，有搭了整晚巴士而旅行數百公里的男子，也有兼烹飪馬拉松主持人的當地媒體名人，還有音樂家跟政治人物等社會名流。

貝西告訴CNN，她在第一天幾乎要放棄了，但超越之前的紀錄後，就決定以100小時為目標，「第一天最困難了，進入6小時的時候，我準備要放棄了，我覺得像奇蹟發生了，我不知什麽原因做到了，支持令人難以置信」。

奈及利亞大廚貝西連續100個小時不停烹飪，締造新的世界紀錄，引發全國性轟動。(路...
奈及利亞大廚貝西連續100個小時不停烹飪，締造新的世界紀錄，引發全國性轟動。(路透)
奈及利亞大廚貝西連續100個小時不停烹飪，締造新的世界紀錄，大批粉絲成群結隊到場...
奈及利亞大廚貝西連續100個小時不停烹飪，締造新的世界紀錄，大批粉絲成群結隊到場支持。(路透)

馬拉松 食譜 美食

上一則

煙峰火山噴出煙灰和熔岩 墨西哥升高警戒

下一則

希臘大選 執政黨勝但難組閣 總理暗示再選一次

延伸閱讀

槓川普出色 CNN讓記者柯林斯任黃金時段新聞主播

槓川普出色 CNN讓記者柯林斯任黃金時段新聞主播
美國外交車隊在奈及利亞遇持槍襲擊 4人死亡、3人被綁

美國外交車隊在奈及利亞遇持槍襲擊 4人死亡、3人被綁
連續烹飪100小時不間斷 奈及利亞大廚要挑戰世界紀錄

連續烹飪100小時不間斷 奈及利亞大廚要挑戰世界紀錄
CNN：前能源部長培瑞可能投入共和黨初選挑戰川普

CNN：前能源部長培瑞可能投入共和黨初選挑戰川普

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房

太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房