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金氏紀錄「最長壽狗狗」 歡慶31歲生日 主人曝長壽關鍵

編譯張君堯
高齡31歲的純種阿蘭多獒犬「波比」和主人柯斯塔居住在葡萄牙凱魯斯。(歐新社)
高齡31歲的純種阿蘭多獒犬「波比」和主人柯斯塔居住在葡萄牙凱魯斯。(歐新社)

金氏世界紀錄中「最長壽的狗狗」近日慶祝牠的31歲生日，主人也透露愛犬長壽的秘訣是「平靜的生活環境」。

綜合媒體報導，這隻高齡31歲的純種阿蘭多獒犬（Rafeiro do Alentejo）「波比」（Bobi）和主人柯斯塔（Leonel Costa）居住在葡萄牙凱魯斯（Conqueiros）。據悉，波比的出生日期得到當地行政區獸醫服務機構的認可，牠的年齡也得到葡萄牙政府授權的寵物數據庫的驗證。

柯斯塔為波比在家中舉行盛大的派對慶生，有超過100人前來參加「非常傳統」的葡萄牙派對，平時只吃人類食物的波比與賓客一同享用美食，現場更有舞蹈團進行表演。

柯斯塔提到自己過去曾養過幾隻老狗，包括波比的母親也在18歲時離世，不過他表示自己從未想過波比會活超過30歲，並補充說自己認為波比長壽的最大因素之一是「生活中平靜且和平的環境」，並提到波比一直在房子周圍的森林中自由漫步、從未被束縛或拴住。

柯斯塔提到「波比非常善於交際、從不孤單」，不過高齡31歲的波畢年事已高、行動不便，平日喜歡在院子裡閒逛。牠的視力變差，走路時經常撞到東西。波畢就像老人一樣，睡得很多。主人說，波畢吃完飯後會躺在床上，寒冷日子裡，也會選擇在火爐旁小憩。除了視力變差外，波比睡覺的時間也變得很多。

波畢出生時，現年38歲的雷歐內．柯斯塔才8歲。他表示，對他來說，波畢是過去時光的鮮活提醒。他指出「波比很特別，因為看著他就像想起家人，不幸的是他們大多已經不在，我的父親、兄弟或祖父母都已經離開這個世界」，「波畢代表著那些世代。」

波畢的生日已由雷里亞市（Leiria）獸醫服務機構確認，註冊的出生年是1992年。

波畢的年齡也已獲得伴侶動物登記系統SIAC驗證，這是一個由葡萄牙政府授權、並由全國獸醫聯合會（SNMV）管理的寵物資料庫。

阿蘭多獒犬波畢是金氏世界紀錄所載世界最長壽的狗。（取材自金氏世界紀錄網頁guin...
阿蘭多獒犬波畢是金氏世界紀錄所載世界最長壽的狗。（取材自金氏世界紀錄網頁guinnessworldrecords.com）

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