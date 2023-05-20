東京體育報銷量雪崩下滑 賣冷凍煎餃救虧損

「東京體育」把報社生存的希望押在副業，選擇賣冷凍煎餃，並出了一本奮鬥過程的書。(圖／Impress Holdings提供)

近年日本 紙媒發行量斷崖式衰退，五年來綜合報紙少1000萬份以上、體育報發行更減少三成七。「東京體育」除了大規模裁員 減少虧損，把報社生存的希望押在副業，選擇賣冷凍煎餃 。

日本的體育報多半有綜合報紙當靠山，比如產經體育是產經新聞社發行，每日體育是神社新聞社的報紙，東京中日體育是中日新聞東京總社的姊妹報。體育報知的母報是朝日新聞、體育日本是每日新聞的系列報。

沒有母報可靠、獨立的東京體育有賭馬、體育愛好者的支持，新聞作風大膽，被說是「除了日期以外，沒有正確的新聞」。即使深受馬迷、體育迷喜愛，他們仍挺不過紙媒寒冬。2021年東京體育虧損20億日圓(約73.5萬美元)，為了生存，開始賣冷凍煎餃。

相關人士被問到為什麼選擇賣煎餃？答案是：說到他們的報紙，就聯想到賭馬，說到賭馬，必定要有啤酒，說到啤酒，當然是配煎餃。

東京體育表示，煎餃一年銷售額1億日圓，期待能彌補報紙銷量減少的虧損。2021年開賣的煎餃成功，東京體育乘勝追擊，販售冷凍炸雞塊，以及期間限定的洋芋片等。

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