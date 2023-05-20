騙徒AI複製人聲 「假女兒」要贖金

一位美國媽媽接到一通詐騙電話，詐騙分子可能使用AI人工智能軟體，複製女兒的聲音進行詐騙。(Getty Images)

美國亞利桑那州一名母親日前接到一通電話，傳來疑似是女兒求救的聲音，接著就有人聲稱綁架了她的女兒；這位母親隨後發現這是一場騙局，歹徒用廉價的人工智能（AI ）軟體服務複製女兒的聲音之後再打電話給她。

香港01報導，德史蒂法諾（Jennifer DeStefano）先前接到電話，聽到那頭傳來15歲女兒布里安娜（Brianna）尖叫和啜泣的聲音，大喊：「媽媽！我遇到麻煩了！」接著是一名男子的聲音，「聽著，我跟妳的女兒在一起，如果妳報警或是打電話給其他人，我就會餵妳女兒吃毒品，並且把她送到墨西哥，讓妳再也見不到她。」這名綁匪還要求德史蒂法諾付100萬元贖金。

德史蒂法諾非常慌張，電話那頭聽起來就是女兒的聲音沒錯，而且女兒正為滑雪比賽訓練，她認為女兒有可能真的在山上遇上綁匪。她趕緊報警求助，又嘗試聯絡女兒，女兒疑惑地致電母親，表示自己一切安好，德史蒂法諾此時才知道自己遇上騙案。德史蒂法諾相信，歹徒很可能是用科技複製女兒的聲音，再製作對話內容打給她。

加州大學 柏克萊分校電腦科學教授法里德（Hany Farid）表示，在AI軟體的協助下，民眾只需付低至每月5美元的費用，就能複製人聲，詐騙集團 可能會利用這些廉價AI服務來複製人聲並騙取金錢。