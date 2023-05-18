拚點閱率 美網紅「故意」墜機 被控滅證 恐面臨20年監禁

美國一名29歲YouTuber網紅為了提高影片觀看次數，竟自導自演墜機事件，恐因此被判處20年有期徒刑。（視頻截圖）

英國BBC報導，美國一名29歲飛行員兼跳傘運動員、YouTube 網紅雅各布（Trevor Jacob）2021年12月在YouTube發布墜機 影片，並暗示這是一起事故，迄今為止該影片獲得290萬人次觀看。然而，美國檢察官指出，雅各布如今承認他是為了吸引點閱率而「故意」墜機，試圖清理現場妨礙聯邦政府調查。

來源：YouTube

一份認罪協議指出，雅各布表示他拍這支影片是產品贊助協議的一部分。他可能面臨長達20年監禁。美國司法部11日聲明表示，雅各布同意認罪一項破壞和隱匿重罪指控，試圖妨礙聯邦政府調查。

雅各布2021年11月獨自駕駛飛機離開加州 聖塔芭芭拉（Santa Barbara）機場，他在飛機上安裝了攝影機，並攜帶降落傘和自拍棒。加州中區檢察官辦公室表示，他「沒有打算飛抵目的地，而是打算在飛行中途從飛機彈射降落，並在飛機下降和墜毀時拍下自己跳傘降落至地面和飛機的影片」。

飛機在起飛35分鐘後墜毀在加州洛斯帕瑞斯國家森林公園（Los Padres National Forest）。雅各布步行到現場取回攝影機。一些觀眾對這起事件抱持懷疑態度，指出雅各布已在身上裝備降落傘，且沒有試圖安全降落飛機。

雅各布向國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）通報墜機事故，該委員會告訴他，他有責任保留飛機殘骸。但認罪協議指出，雅各布隨後稱他不知道飛機在哪墜落。然而，他卻搭直升機返回現場並將殘骸銷毀。