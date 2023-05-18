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搭機怕兩小孩吵人 暖爸這麼做

聯合新聞網
一對父母因擔心年幼的孩童會吵到其他乘客，便在機上發送「關懷小禮包」。（取材自推特）
一對父母因擔心年幼的孩童會吵到其他乘客，便在機上發送「關懷小禮包」。（取材自推特）

許多人搭飛機最怕遇到年幼的孩童，擔心他們會在機上失控、吵鬧，影響旅行時的好心情。近日，日本一名網友分享搭機時的回憶，當天她與兩位小朋友搭乘同班機，沒想到他們的父親因擔心孩子吵到其他旅客，竟在機上分發「關懷小禮包」，更附上一張暖心小紙條，讓她相當驚喜。

日本網友amu在推特分享，日前她從加拿大搭機返回日本，在飛機上突然收到一名男子給的小袋子，當時她還搞不清楚發生什麼事，沒想到打開後深受感動。從圖片可見，小袋子其實是份「關懷小禮包」，裡面有一張紙條、一副耳塞及一顆糖果，同機的一名父親因帶著兩位年幼的孩子，怕飛行途中吵到其他旅客，而以發送小禮物的方式向大家打招呼。

amu也貼出紙條上的內容，上頭的文字是以孩童的口吻來撰寫，「你好，我們是利奧與喬治，一個今年兩歲，一個才八個月大。我們要去日本拜訪祖父母。我們很興奮也很緊張，若發出太大的噪音或打擾到您，真的非常抱歉。有時候爸媽也搞不懂我們，當你覺得太吵時，請告訴我們，謝謝你們的體諒」。

貼心的問候也讓amu倍感親切，她在推特上表示，登機前就有看到一位兩歲的小朋友在登機口前開心地走來走去，模樣相當可愛。多虧了這家人的用心，乘客們都以溫暖的心情享受這長達10個小時的飛行過程，很多人也試圖逗兩個小朋友開心，機上的氣氛相當和樂。

貼文曝光後引發回響，許多網友都被貼心的行為深深感動，「用小朋友的視角來寫紙條，真的很暖心」、「這是一個很棒的故事，非常溫暖」、「是非常體貼的父母呢」、「光是這一點就讓我被利奧與喬治深深吸引了」。

日本 推特 加拿大

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