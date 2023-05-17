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破百億？全球人口 本世紀中 將登頂後下滑

編譯陳曉慈
印度人口全球之冠。圖為印度孟買市區高樓和低矮的貧民區形成強烈對比。（歐新社）
印度人口全球之冠。圖為印度孟買市區高樓和低矮的貧民區形成強烈對比。（歐新社）

根據聯合國估計，全球人口已在2022年11月突破80億大關，是1950年全球25億人口的3倍多。但如同剛成為人口最多國家的印度，全球人口成長率正在放慢，各項研究都顯示人類數量將在本世紀達頂峰。聯合國預測，全球人口會在2080年代達到約104億的頂峰，美國華盛頓大學學者則認為全球人口不太可能突破一百億，瑞典一項研究則指出，全球人口將於本世紀中葉達巔峰90億左右，之後便開始下降。

聯合國估將達104億人

聯合國統計顯示，全球人口年成長率已從1965年的2.1%降至2020年的1%以下。2021年每名婦女一生平均生育2.3個孩子，低於1950年的約5個孩子，聯合國預計到2050年將降至2.1個。生育率持續下降，讓全球人口成長率到2050年有可能降至0.5%左右。

雖然生育率下降，由於平均餘命和育齡人口數量增加，聯合國預測全球人口將於2050年達97億，並於2080年代達到約104億的頂峰。

然而，其他團體研究得出不同數字。美國華盛頓大學「健康計量評估研究中心」2020年的一項研究估計，2064年全球人口將達最大值，約90億至100億之間，但永遠達不到100億，然後就會下滑，到2100年將降至88億。

這項研究主要作者、華盛頓大學教授沃爾塞特說，按目前生育模式，全球人口不會突破百億。

最新研究估巔峰88億人

斯德哥爾摩「全球挑戰基金會」（GCF）4月公布一項研究，估計數字更低。這項研究說，全球人口將於21世紀中葉達巔峰85億至88億左右，之後便開始下降。

這項研究作者之一、挪威克里斯蒂安尼亞大學學院教授卡雷加利說，聯合國的人口估計模式未充分考量經濟發展等因素對出生率的影響。例如目前出生率較高的低收入國家，若經歷快速經濟成長，女性獲更多教育和經濟能力，出生率就會下滑。

此研究模擬兩種不同的地球未來情境，對全球人口和人類生活可能造成的影響。

第一種情境假設全球經濟繼續按照過去50年來的道路發展，各國政策無重大變化，各地區生育率、儲蓄及債務等級、稅率、收入等也大約維持當前數字。

在此情境下，全球人口將在21世紀中葉達到88億，在2100年降至73億左右。全球經濟與人口成長將放緩，貧富不均、碳足跡過量及生物滅絕等問題則將加劇。此外，由於社會分歧加深，全球區域衝突也將增加，特別是那些經濟體較脆弱、較貧窮的國家。

第二種情境假設全球開始重視「經濟不平等」問題，將其視為分裂社會、威脅民主與人類進程的重要敵人，並投注前所未有的資源滅貧、減少不平等，也針對糧食、能源安全等提出重大政策轉型。

在此情境下，全球人口將在2040年達85億，在本世紀末減至60億左右。研究團隊指出，若邁向這個未來，全球將於2060年正式滅貧，全球人口趨勢也將因貧窮消失發生重大改變。

報告作者之一、環境科學家蘭德斯表示，透過有系統的社經改革、降低全球前10%富裕人口的巨量碳足跡及環境剝削、公平分配地球資源後，有可能改善所有人的生活。

聯合國 低收入 瑞典

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