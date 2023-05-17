缺「三高」工作… 14.2億迷思 印度難享人口紅利

印度已成為全球人口最多的國家，對交通設施帶來巨大壓力。圖為印度一列火車擠爆，民眾只能冒險攀附車外。（Getty Images）

根據聯合國 估計，印度 人口4月底已超車中國，以約14億2500萬的數字躍居全球之冠。但人口多也有相應的問題，印度總理莫迪數年前就對國內「爆炸性成長」的人口表示擔憂，呼籲人民謹慎思考人口暴增可能帶來的影響，並指出若人民教育水準低落、身體不健康，國家也不可能快樂。

CNN以聯合國「世界人口展望」的資料訪問數名專家，探究印度人口變化背後的意義及影響。

影響人口的關鍵之一是生育率。一個國家若要維持人口數量，須將生育率保持在2.1。印度在1960年代的生育率為6，幾乎等同如今某些非洲國家，之後逐漸下降；根據印度官方資料，1990年代初期印度生育率降為3.4，2019年至2021年間降至2。儘管如此，由於印度人口基數大，所以人口仍不斷增長。

印度人口金字塔變化。 (製表／陳曉慈)

非營利組織「人口資料局」（PRB）資深副總瑟利曼指出，印度雖然人口仍在成長，但生育率下降已導致印度幼年人口比率減少，連生育率相對較高的印度北部地區也開始出現少子化現象，南部地區更已邁入高齡化社會。

根據聯合國數據，印度65歲以上老年人口如今占比超過7%，已屬高齡化國家；一些南部地區老年人口甚至在過去30年內翻倍，例如克勒拉省，老年人如今占該地區總人口12%。

聯合國資料顯示，印度人口雖超車中國，但成長率已顯著放緩。1970年代，印度人口平均每年增加2.2%；2001年至2011年間，印度人口成長率降至1.5%以下。聯合國預測，印度將在2064年達到人口高峰17億人，之後會開始下降。

印度25歲以下人口如今占比超過4成。經濟發展合作組織（OECD）指出，2021年印度勞動力人口超過9億，預計10年內將突破10億。這群龐大、廉價、年輕的勞動力大多能說英語、會用電腦，且熱中創業。但國家應用經濟研究委員會主任（NCAER）德賽認為，充足勞動力需得搭配政策規畫，國家才能真正享受人口紅利。德賽說，印度需要能從事高價值工作的人才，也需要能創造高價值工作的國家政策。

印度2022年國內生產毛額（GDP）近305兆美元，已躋身全球第5大經濟體。世界銀行預估，印度2023年GDP年增長為6.6%，比中國4.3%及美國0.5%都高出許多；其他組織預測，印度將在未來10年內躍升全球第3大經濟體，2035年前GDP將突破10兆美元，成為美國、大陸之後第3個GDP破10兆美元的國家。

不過，專家指出，儘管印度勞動力充足，市場卻無法創造等量工作機會，導致失業率居高不下，其中又以農業為主、經濟較落後的北部地區問題較嚴重。「政策研究中心」資深研究員德旺說，要讓人口成為強大的經濟助力，市場得先提供高品質、高產值及高薪的「三高 」工作。

德旺說，若不解決專業訓練與高價值工作不足等問題，印度不僅將浪費龐大的人口紅利，下一代滿懷抱負卻無法獲得機會，將成為社會問題。