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印度1.5米白蛇入民宅 村民誤認神蹟 其實是白化眼鏡蛇

聯合新聞網
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，其實是劇毒白化眼鏡蛇。（視頻截圖）
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，其實是劇毒白化眼鏡蛇。（視頻截圖）

神明降臨？印度一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。

綜合外媒報導，印度南部坦米爾納德邦孔巴托(Coimbatore)一戶人家在日前在家遇到一隻相當仙氣的白蛇進到家中，該隻白蛇身長約1.5米，全身鱗片白到發亮，一雙紅寶石般的眼睛非常美麗動人。不少村民直呼，這隻美麗的白蛇是神明的化身。

但其實這隻白蛇非常可怕，牠其實是劇毒眼鏡蛇(Albino Cobra)，一不小心被咬到是會致命的。事後這戶人家立刻通知捕蛇人前來抓蛇，最後這條白化眼鏡蛇在野生動物與自然保護基金會(Wildlife & Nature Conservation Trust,WNCT)的相關人員努力下，終於成功捕獲，交給當地政府相關部門處理後續事宜。

在印度普遍民眾都會認為白蛇降臨是神蹟，不少印度民眾會將白化蛇當作神靈或是好運象徵來崇拜。但眼鏡蛇的毒性相當驚人，眼鏡蛇的毒液中主要含有攻擊神經系統導致麻痺的神經毒素，可導致內出血及流血不止，眼鏡蛇的毒液平均只要15毫克就能致人於死地。

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